Arrivano puntuali le previsioni di Antonio Capitani per l’Oroscopo settimanale 8-13 agosto 2024: una carrellata di spunti per affrontare al meglio questa fase cruciale del mese estivo. L’amore entrerà nel vivo a ridosso delle vacanze o ci sarà da andare con i piedi di piombo per non scottarsi? Sul lavoro le novità sono dietro l’angolo, anche quando si è comodamente distesi per godersi la bellezza del mare. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Antonio Capitani per l’Oroscopo settimanale 8-13 agosto 2024

Le previsioni di Antonio Capitani per l’Oroscopo settimanale 8-13 agosto 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Creatività e ottimismo domineranno la scena nei prossimi giorni e tutto ciò che non vi aspettate potrebbe rivelarsi proprio nel periodo imminente. Vacanze a gonfie vele e rapporti d’amore sempre più favoriti.

SCORPIONE: Le proposte e opportunità di lavoro saranno agevolate dal vostro modo di fare: potreste sentirvi più sicuri di voi stessi, con un’attrattiva invidiabile anche dal punto di vista sentimentale.

SAGITTARIO: Nessuna grana o fastidio riuscirà ad intaccare il periodo positivo; stando alle previsioni dell’Oroscopo settimanale di Antonio Capitani, in particolare l’amore, come già nei giorni precedenti, continua a regalare emozioni inedite.

CAPRICORNO: Anche durante queste vacanze potreste riuscire a trovare nuove chiavi di lettura per rendere ancora più stabile la vostra condizione lavorativa. In amore serve invece maggiore calma e raziocinio

ACQUARIO: Grazie alla presenza di Marte e Giove il periodo potrebbe essere proficuo per recuperare il terreno perduto. Attenzione alla gelosia in amore e non farvi guidare dalle paranoie.

PESCI: La presenza di Urano è favorevole per chi medita su decisioni importanti, attenzione però a Giove che guasta umore e e aspetti finanziari; il periodo però è solo passeggero.