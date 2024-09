L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti è tratto dal magazine Oggi e rivela nello specifico le previsioni per la settimana che va da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre 2024. I prossimi giorni saranno caratterizzati dalla Luna Nuova in Bilancia che influenzerà tantissimo tutti i segni dello Zodiaco. Dopo aver specificato le previsioni da Ariete a Vergine, i primi sei segni dello Zodiaco, per quanto riguarda gli ultimi bisogna sottolineare che ci saranno collaborazioni speciali per Sagittario e ricompense per i Pesci. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni del noto astrologo da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, previsioni fino al 5 ottobre 2024: dubbi per Sagittario BILANCIA: Importanti progetti grazie alla Luna Nuova per le coppie più solide e durature, all’orizzonte anche importanti progetti, i legami che scricchiolano, invece, saranno messi in discussione. Nel lavoro si parte in sordina ma poi le situazioni si sbloccano con le tanto attese risposte e conferme.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale prevede ottimi riscontri in amore nei prossimi giorni e ritroverete la fiducia soprattutto in voi stessi, per i single è altamente probabile l’incontro giusto nel weekend. Nel lavoro, invece, si apre una promettente ripartenza.

SAGITTARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo di Mauro Perfetti, pronti a rivalutare attentamente i vostri rapporti di coppie e le altre relazioni, per i single sono previsti delle inaspettate conoscenze da approfondire, mentre nel lavoro la Luna Nuova in Bilancia porta collaborazioni speciali.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale 29 settembre-5 ottobre 2024 degli ultimi segni

CAPRICORNO: Settimana piena di momenti speciale con il partner soprattutto nelle coppie ben assortite. L’oroscopo di Mauro Perfetti prevede che, invece, nei rapporti che scricchiolano troverete il coraggio di prendere la giusta decisione. Nel lavoro scegliete le collaborazioni giuste.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale dal 29 settembre al 5 ottobre 2024 prevede per i single del segno flirt da coltivare, ma solo se ne vale bene. Nel lavoro tutto inizia ad incastrarsi al meglio per poter favorire un importante salto di qualità

PESCI: Dopo un periodo tutt’altro che facile la Luna Nuova si attiva per recapitarvi soluzioni e ricompense. Incontri speciali per i single addirittura, forse, un amore esotico. Nel lavoro si risveglia l’entusiasmo e potrete dedicarvi ad importanti progetti.