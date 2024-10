L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti con le previsioni della prossima settimana come sempre è tratto dal magazine Oggi. Cosa prevedono le Stelle? Quali segni saranno baciati da Cupido e quali, invece, dovranno fare i conti con giornate un po’ più pesanti? Per il noto astrologo il segno fortunato della settimana è Scorpione, mentre Capricorno potrà ben presto recuperare il tempo perduto. Dopo aver visto le previsioni dei primi sei segni, scopriamo cosa accadrà agli ultimi sei con le previsioni dal 6 al 12 ottobre 2024.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 settembre 2024/ L'amore è il punto di forza del Cancro, mentre il Toro...

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti 6-12 ottobre 2024: Sagittario al Top

BILANCIA: Cercate di non volere tutto e subito costi quel che costi. In amore vorrete mettere alla prova chi avete accanto per vedere quanto tiene a voi, nel lavoro Mercurio poterebbe smuovere le acque in positivo ma ricordatevi che la fretta è una cattiva consigliera.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, 6-12 ottobre 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: cambiamenti per Toro

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti si riaccendono eros e complicità spingendovi a non dare più niente per scontato, riscoprirete il piacere di fare accordi con le persone che vi stanno accanto, per i single e si moltiplicano i pretendenti. Nel lavoro l’autostima vi aiuterà a risorgere dalle ceneri.

SAGITTARIO: Sarete aiutati a tirare fuori il meglio di voi, grazie ai giorni favorevoli avrete il giusto atteggiamento per aggirare gli ostacoli, valorizzare i sentimenti e salutare chi non vi merita. Nel lavoro possibili novità, proposte e conoscenze promettenti in vista.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 settembre 2024/ Sessualità al top per lo Scorpione e la Bilancia vince

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale 6-12 ottobre 2024: cambiamenti per Acquario

CAPRICORNO: La settimana vi aiuterà a recuperare il tempo perduto con gli affetti più cari e a pensare di più al futuro della coppia, i single potrebbero accorgersi che dietro un’amicizia c’è qualcosa di più. Nel lavoro si parte al rallentatore ma poi tutto girerà per il verso giusto.

ACQUARIO: Attuerete una serie di cambiamenti sia dentro che fuori di voi. L’oroscopo settimanale rivela che per i single non mancheranno dei flirt mentre nel lavoro si smuovono novità, accordi, proposte e collaborazioni che però andranno valutate attentamente senza fretta.

PESCI: Per le coppie che funzionano sono in arrivo giornate piene di alchimia e complicità. Per chi invece è ancora intrappolato da crisi e ripensamenti sarà invogliato a ribaltare tutto, per i single si prevedono insaziabili flirt nel lavoro si parte al rallentatore ma poi ci sono degli incontri e proposte da valutare.