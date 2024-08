Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni 12-18 agosto 2024

Finalmente sono arrivate anche le previsioni dell’attesissimo Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, che ogni settimana viene pubblicato sulle pagine di Oggi. Anche questa volta abbiamo alcuni segni un po’ sofferenti, specialmente dopo un agosto passato a farsi alcune domande sui rapporti umani. Del resto, ultimamente vedete poca autenticità nelle persone, ma forse è solo un periodo di passaggio verso qualcosa di più concreto. Grandi novità per gli Scorpione e il Capricorno, che in ambito professionale spiccheranno il volo. Acquario invece è immerso nelle decisioni di cuore: lasciamogli del tempo! Andiamo subito a vedere ogni dettaglio dell’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti!

BILANCIA: i nati sotto il segno della Bilancia vedono finalmente rinascere un autentico feeling con il partner, dopo un periodo un po’ ballerino. Per chi ha rapporti in bilico, è ora di chiudere. In campo lavorativo invece riuscirete a farvi valere.

SCORPIONE: l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti avvisa i nati sotto il segno dello Scorpione di cogliere al volo le novità professionali. Infatti, si sbloccheranno situazioni davvero fortunate! In amore? Date il via alla passione!

SAGITTARIO: è ora di capire se il partner è quello giusto e di fare qualche bilancio in amore. Anche se sarà difficile dovete farlo per voi stessi. Gli amici Sagittario single sono invece pronti per un incontro entusiasmante, ma attenzione, niente illusioni. A lavoro dovete trovare una nuova motivazione, altrimenti che noia!

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni 12-18 agosto 2024: grandi decisioni per gli amici Acquario!

CAPRICORNO: l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci dice che i nati sotto il segno del Capricorno stanno provando a recuperare un rapporto perso con il partner, mentre invece a lavoro nascono meravigliose novità per chi vuole portare avanti nuovi progetti.

ACQUARIO: gli amici Acquario stanno per prendere alcune decisioni importanti, specialmente in ambito professionale. Come ci suggerisce anche l’oroscopo settimanale di Ada Alberti, è ora di trovare la giusta strategia per arrivare ad ottenere risultati soddisfacenti. In amore? I legami sono un po’ instabili ultimamente, ma niente paura: è solo questione di tempo.

PESCI: finalmente si ravviva la passione con il partner, anche se un amore del passato potrebbe bussare alla vostra porta per mettervi alla prova. Non cascateci e coltivate solo i rapporti che ne valgono la pena. A lavoro non va bene, ma c’è sempre un piano B!