Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni dal 15 al 21 settembre 2024

Torna puntuale l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti e le sue previsioni relative al periodo che va dal 15 al 21 settembre 2024. Cosa ci racconta il celebre astrologo, sul nuovo numero del settimanale Oggi in edicola, riguardo i 12 segni del nostro Zodiaco? Di seguito le previsioni dell’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti per la seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per i primi 6 segni).

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: Pesci al top in amore e lavoro

Ecco le previsioni dell’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti dal 15 al 21 settembre 2024, dalla Bilancia ai Pesci:

BILANCIA: Segnali di ripresa grazie all’eclissi parziale della Luna Piena, saprete dove apporre cambiamenti per non commettere i soliti errori; Venere porterà equilibrio nelle questioni amorose, i single godranno di numerosi corteggiamenti e il Cielo è in ascolto se decidete di esprimere un desiderio sul fronte lavorativo.

SCORPIONE: Si riaccende la passione nella coppia e, per i rapporti in stand-by, sarete illuminati e prenderete decisioni importanti; le crisi servono proprio per svoltare. Incontri interessanti per i single, che devono però fare attenzione agli abbagli, mentre a lavoro si sbloccheranno collaborazioni e proposte interessanti.

SAGITTARIO: Con l’eclissi parziale della Luna Piena farete luce in voi e nei vostri vuoti e, nei rapporti e nelle relazioni, ritroverete il giusto equilibrio. Per i single occhio ad un’amicizia che potrebbe rivelarsi qualcosa di più, mentre a lavoro vorrete puntare in alto ma attenzione a ciò che vi promettono.

CAPRICORNO: Raffredderete i rapporti con il partner e i vostri affetti e dovrete stare attenti, ma nel weekend per fortuna troverete l’occasione per dedicare tempo prezioso a chi vi sta a cuore. I single godranno di incontri per allontanare le tensioni, mentre a lavoro sarete più ambiziosi.

ACQUARIO: Sbocciano l’intesa di coppia e i buoni propositi per il futuro, mentre riuscirete a confrontarvi con i rapporti che necessitano di chiarimenti. Incontro sorprendente per i single, mentre sul fronte professionale farete luce sulle risorse e talenti su cui puntare per ottenere maggiori soddisfazioni.

PESCI: Settimana al top grazie all’eclissi parziale di Luna Piena, che vi guiderà nelle scelte migliori; in amore ritroverete complicità e passione, mentre vi allontanerete senza rimpianti dalle situazioni ormai al capolinea. Per i single flirt interessanti all’orizzonte, mentre a lavoro otterrete proposte, contratti e le conferme che cercavate.