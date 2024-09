Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni dal 22 al 28 settembre 2024

Torna puntuale l’appuntamento con l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti che, nel numero del settimanale Oggi in edicola dal 21 settembre, svela l’andamento delle stelle per la settimana che va dal 22 al 28 settembre 2024 per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per la Bilancia, la settimana sarà importante per capire quale direzione prenderà la sfera sentimentale mentre i single dello Scorpione potranno finalmente sentire nuovamente il cuore battere.

Sarà una settimana ricca di novità anche il Sagittario, ma cosa prevedono le stelle per tutti gli altri segni? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: confusione per il Sagittario

Secondo le previsioni dell‘oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, la Bilancia avrà la possibilità di fare chiarezza sui propri sentimenti. Nel frattempo, metterete alla prova il partner per capire se i sentimenti sono ricambiati. Nel lavoro desiderate avere sempre di più e continuare a cercare di meglio. Sorprese, novità e stimoli per lo Scorpione sia nella sfera sentimentale e professionale. Nella coppia, i problemi rientrano e si ritrova la voglia di amare e di farsi amare. Nel lavoro, le occasioni non mancheranno ma sarà necessario trovarsi al posto giusto nel momento giusto.

I nati sotto il segno del Sagittario, durante la settimana che va dal 22 al 28 settembre 2024, capiranno sulle persone sulle quali poter contare davvero mentre i rapporti autentici si rinnoveranno sempre di più. Per i single, potrebbero arrivare incontri interessanti. Nel lavoro, all’inizio della settimana, ci sarà un po’ di confusione ma dopo arriveranno proposte interessanti.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: incontri speciali per i Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, ile dinamiche di coppia del Capricorno, saranno alleggerite anche se il lavoro e la quotidianità continueranno ad occupare i pensieri delle persone del segno. Per i single, l’amore può nascere anche da semplice amicizie. sul lavoro, l’inizio della settimana sarà particolarmente caotico ma poi ci saranno proposte interessanti e soluzioni ai problemi.

Settimana perfetta per l’Acquario per dare una botta di vita ai sentimenti. Le stelle aiuteranno le persone del segno a risolvere problemi legati alla convivenza e ai figli ma anche a trovare una nuova occupazione se la state cercando. Nel lavoro, inoltre, coltivate conosce interessante e non trascurate eventuali proposte. Processo di rigenerazione per i Pesci, concentrati sul coltivare l’amor proprio. Per i single si prevedono incontri speciali. Nel lavoro, occorre prudenza durante la prima parte della settimana per poi cogliere occasioni e proposte.