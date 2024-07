Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 15 al 21 luglio 2024/ Ariete impaziente Gemelli insoddisfatto sul lavoro

Paolo Fox torna con le previsioni dell’oroscopo settimanale svelando cosa prevedono le stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli, del Cancro, del Leone e della Vergine per la settimana che va dal 15 al 21 luglio 2024. Amore, lavoro e benessere sono al centro delle previsioni del famoso astrologo che, come sempre, dà consigli su come affrontare eventuali imprevisti esortando tutti a verificare sul campo.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 7-14 luglio 2024/ Da Ariete a Vergine: Leone vincente, problemi legali per Toro

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: Gemelli insoddisfatto sul lavoro

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno dell’Ariete vivranno in maniera più intensa le vicende familiari mentre sul lavoro mostreranno poca pazienza. Attenzione, però, a non cadere in inutili provocazioni per non rischiare di rovinare rapporti lavorativi importanti o eventuali collaborazioni. Attenzione a non stancarsi troppo per non accentuare alcuni fastidi fisici già presenti. Periodo particolare in amore per i nati sotto il segno del Toro che, entro i primi giorni di agosto, potrebbero essere chiamati a prendere una decisione importante. Soddisfazioni in arrivo, invece, nel settore lavorativo anche se dal punto di vista economico, le persone del segno non si sentono abbastanza soddisfatte. Cercate di non perdere il focus in vista in un periodo migliore. Attenzione, inoltre, allo stomaco che potrebbe risentire di qualche tensione nervosa.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 7-14 luglio 2024/ Da Bilancia a Pesci: novità importanti per Scorpione

Stelle favorevoli per i nati sotto il segno dei Gemelli che hanno da poco dovuto affrontare una separazione. La settimana che va dal 15 al 21 luglio, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, avranno finalmente la possibilità di dimenticare la sofferenza affrontata e voltare definitivamente pagina. Chi ha da tempo un lavoro da cui non si sente soddisfatto, ha la possibilità in questo periodo di prendere in mano la propria posizione professionale e cambiare. Cercate, inoltre, di sfruttare il weekend per riposarvi.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: Cancro passionale

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno del Cancro saranno particolarmente passionali sia con una nuova conoscenza che con un ex. Chi, invece, sta vivendo da anni una storia avrà la possibilità per ravvivare la situazione. L’anno è particolarmente importante per la realizzazione di progetti anche se nell’ultimo periodo la stanchezza si fa sentire e non è il caso di strapazzarvi troppo. Sarà una settimana particolarmente interessante per i single del segno del Leone che potranno sfruttare il weekend per fare nuovi incontri. Chi, invece, ha già una storia d’amore può portarla avanti senza problemi. Qualche fastidio, mai del tutto superato, potrebbe presentarsi in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox della settimana 30 giugno-6 luglio 2024/ Da Ariete a Vergine: cambiamenti per Cancro e…

Infinse, per i nati sotto il segno della Vergine, secondo le previsioni dell’oroscopo, la settimana sarà importante per l’amore. Il weekend, in particolare, sarà intenso e interessante sia per le coppie che per i single. Chi, tuttavia, è reduce da una separazione, pur senza chiudere il cuore, preferirà le storie part-time. Idee lavorative interessanti in questa settimana che potrebbero concretizzarsi in autunno mentre per quanto riguarda la salute attenzione allo stress che è il nemico numero uno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA