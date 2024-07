Si avvicina una nuova settimana e torna l’oroscopo di Paolo Fox con le previsioni settimanali dei segni dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli, del Cancro, del Leone e della Vergine. Andiamo dunque a scoprire le previsioni del celebre astrologo dal 29 luglio al 4 agosto 2024, con un’analisi settimanale. Cosa aspettarci nei giorni a venire per i segni sopra citati? Andiamo a scoprirlo in questo articolo, preannunciando che sarà una settimana abbastanza fortunata per tutti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: riflessioni per i Gemelli, Ariete ha una spinta in più

Partiamo dal segno dell’ARIETE che secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vivrà un momento di grande energia. I nati sotto questo segno beneficeranno di una nuova forza, una spinta che permetterà di affrontare le situazioni più complesse e sfidanti. In amore arrivano momenti di grande complicità per chi è in coppia.

Per i nati sotto il segno del TORO l’attenzione è rivolta alle finanze. Mercurio sorride e aiuta a trovare nuove soluzioni, mentre sul fronte amoroso il consigli del celebre astrologo è di esprimere i propri sentimenti senza timori. Questo è un buon momento.

I GEMELLI si apprestano ad affrontare una nuova settimana ricca di riflessioni. Sul fronte lavorativo può essere il momento giusto per fare chiarezza su ciò che si vuole davvero. Idem in amore, occorre chiarire i malintesi col partner e rafforzare il legame.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Stabilità in arrivo per il CANCRO, secondo l‘oroscopo settimanale di Paolo Fox. Giove sorride e promuove la crescita personale. Dal punto di vista sentimentale l’armonia sembra regnare in ogni rapporto. Con il partner può essere il momento di organizzare un viaggio romantico.

Il LEONE si appresta a vivere una settimana di grande energia, soprattutto dal punto di vista lavorative. Le opportunità di crescita ci sono tutte. Amore: sia per i single sia per la coppia previsti momenti di complicità.

Le previsioni per la VERGINE sono più che positive: i nati sotto questo segno hanno precisione e capacità di superare ogni ostacolo. Sul fronte sentimentale è arrivato il momento di dedicarsi alle persone care e al proprio partner.