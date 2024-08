Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 4 all’11 agosto

Paolo Fox, l’astrologo più amato dagli italiani, torna con le sue previsioni per l’Oroscopo della la settimana dal 4 all’11 agosto. Le stelle si preparano a regalare sorprese e novità a tutti i segni zodiacali. Scopriamo insieme cosa riserva il destino nei prossimi giorni ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

ARIETE: Questo segno vivrà una settimana all’insegna dell’energia e della determinazione. Le stelle ti spingono a metterti in gioco e a raggiungere i tuoi obiettivi. In amore, l’intesa con il partner sarà forte, mentre sul lavoro potresti ricevere delle proposte interessanti.

TORO: L’oroscopo di Paolo Fox ci svela che il Toro dovrà fare i conti con qualche piccolo ostacolo, soprattutto nella sfera lavorativa. Non scoraggiarti, perché la tua tenacia ti porterà a superare ogni difficoltà. In amore, cerca di essere più paziente e comprensivo nei confronti del partner.

GEMELLI: I nati in questo segno saranno in questa settimana particolarmente brillanti e creativi. Approfitta di questo momento per mettere in pratica le tue idee e per stringere nuove collaborazioni. In amore, l’intesa con il partner sarà al top.

Cancro, Leone e Vergine: le previsioni dell’Oroscopo

Continuiamo le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 4 all’11 agosto con altri tre segni.

CANCRO: Questo segno vivrà una settimana un po’ instabile. Tendi a preoccuparti troppo per il futuro, ma cerca di vivere il presente e di goderti le piccole gioie della vita. In amore, potresti avere qualche discussione con il partner, ma riuscirai a chiarire tutto.

LEONE: Un segno che nei prossimi giorni sarà al centro dell’attenzione. La tua personalità magnetica ti permetterà di conquistare nuove amicizie e di brillare in società. In amore, l’intesa con il partner sarà passionale e coinvolgente.

VERGINE: Concludiamo questa prima parte dell’Oroscopo di Paolo Fox con un segno che dovrà fare i conti con qualche tensione sul lavoro. Cerca di mantenere la calma e di non farti sopraffare dagli eventi. In amore, il rapporto con il partner sarà solido e duraturo.