Oroscopo weekend 3-4 agosto, cosa prevede Paolo Fox

Nuovo appuntamento con il seguitissimo oroscopo del weekend di Paolo Fox, che ha aggiornato i suoi fedeli lettori riguardo all’andamento astrale per il fine settimana, con tante novità e sorprese in arrivo per tutti i vari segni, vediamo caso per caso cosa potrebbe cambiare:

ARIETE: finalmente riuscirete a risolvere i recenti problemi che vi hanno attanagliato, Venere, Giove e Marte corrono in vostro soccorso.

TORO: periodo di rigenerazione totale finalmente, lunedì prossimo avrete le stelle a favore, divertitevi e non pensate ai problemi degli altri, agosto vi darà soddisfazioni.

GEMELLI: il vostro focus è rivolto principalmente al lavoro, tutto vi costa delle fatiche e degli incidenti di percorso, Saturno dissonante spiega bene questo, ma avete grande coraggio.

CANCRO: l’Oroscopo del weekend di Paolo Fox prevede sorprese, puntate su lavoro e avrete delle intuizioni vincenti, non chiudetevi davanti alle novità, presto Venere sarà attiva.

LEONE: voi non vi accontentate, Sole e Luna daranno spazio a dei grandi progetti per voi, forse non tutto andrà come sperato, ma accontentatevi per adesso.

VERGINE: avete pensato anche troppo al lavoro, momento importante da dedicare alla famiglia e ai figli, per chi li ha.

Paolo Fox Oroscopo weekend 3-4 agosto: le altre previsioni

Sempre il rinomato astrologo ha poi svelato altri dettagli riguardo all’andamento astrale dei prossimi giorni, l’Oroscopo di Paolo Fox prevede sorprese anche per i segni non ancora citati che adesso scopriremo:

BILANCIA: belle stelle per chi desidera rimettersi in gioco, ma sogna anche una relazione stabile e spera di risolvere i problemi, torna la forza, a settembre avrete una stella da vincere.

SCORPIONE: forma fisica che merita attenzione, si prevede un fine settimana non al massimo, c’è chi si è stancato molto o è preoccupato per qualcuno, quindi il rischio è quello di mettere il muso e prendersela con chi non merita.

SAGITTARIO: cielo molto particolare per chi pensa a nuovi progetti, accettate una sfida se ve viene proposta, ad agosto l’oroscopo del weekend di Paolo Fox prevede relax, evitate il nervosismo che rischia di diventare un’ arma a doppio taglio.

CAPRICORNO: Venere entra nel segno, lasciate perdere orgoglio e razionalità, non si deve per forza cercare il nuovo, specie se avete già le cose che funzionano, magari organizzate un viaggio.

ACQUARIO: qualche contrasto potrebbe diventare inevitabile, Sole e Luna sono in aspetto critico, piccole tensioni che di certo non metteranno a soqquadro la vostra vita, Venere non sarà più opposta.

PESCI: secondo l’Oroscopo del weekend di Paolo Fox forse state cercando il pelo nell’uovo in qualsiasi cosa e per questo non tutto gira al meglio, cercate di rasserenarvi per non buttare tutto in amore, calma e sangue freddo.