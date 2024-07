Oroscopo settimanale Rob Brezsny dal 13 al 17 luglio/ Vergine, servono azioni audaci. Toro divertiti!

Ecco l’oroscopo settimanale di Rob Brezsny: Ariete, una pausa può essere utile!

Curiosi di sapere come andranno i prossimi giorni secondo le stelle e le previsioni di Rob Brezsny? Andiamo a leggere l’oroscopo dell’esperto, che ci anticipa cosa attenderci dal 13 al 17 luglio, prendendo in esame i primi segni dello zodiaco. Dall’Ariete ai Gemelli passando per il Toro, le previsioni dell’oroscopo sembrano positive per tutti.

Ariete: secondo l’oroscopo di Rob Brezsny è cosa buona e giusta mettere in pausa il cervello. Occorre dedicare del tempo al divertimento e all’immaginazione. Servono nuovi modi creativi per intraprendere la strada del rinnovamento.

Toro: i nati sotto questo segno in fondo hanno bisogno di più leggerezza, divertimento e comicità in questo particolare periodo. Il suggerimento di Rob Brezsny e il suo oroscopo sembra andare in questa direzione: accogliere il divertimento e mettere da parte la serietà.

Gemelli: è una fase in cui i nati sotto questo segno possono reinventarsi del tutto. Per farlo occorre lasciare a casa i ricordi negativi, dare spazio a quelli positivi.

Oroscopo settimanale di Rob Brezsny: Vergine, servono azioni audaci!

E proseguiamo la lettura dell’oroscopo di Rob Brezsny, concentrandoci sui segni del Cancro, del Leone e della Vergine. Settimana abbastanza positiva in arrivo per tutti i nati sotto questo segno, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Cancro: l’oroscopo settimanale di Rob Brezsny sembra esaltare il lato selvaggio e irriverente di questo segno. Il consiglio, tuttavia, è di prendere le cose con più leggerezza e meno sul personale.

Leone: nei prossimi giorni potrebbero esserci delle sorprese in arrivo, secondo l’oroscopo di Rob Brezsny. Intuizioni e grandi idee potrebbero sopraggiungere nei momenti più inaspettati. E’ una fase creativa stimolante per il Leone.

Vergine: è questo il momento migliore per esprimersi senza paura. Uscire dalla zona di comfort può dare grandi soddisfazioni ai nati sotto questo segno, ma occorre essere disposti a compiere azioni audaci.











