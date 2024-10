L’oroscopo settimanale di Simon and the stars è tratto dal magazine Elle. L’ingresso della Luna in Leone avrà ripercussioni soprattutto su Ariete Gemelli ma anche sugli altri segni nei prossimi giorni è necessario riflettere e prepararsi a nuove conquiste. Vediamo di seguito le previsioni della settimana del noto astrologo per i segni da Ariete a Vergine.

ARIETE: Venere e a favore mentre a novembre lo saranno il Sole, Marte, Mercurio e persino Plutone, nel lavoro dovrete lottare per ottenere quello che desiderata anche se certe tensioni vi hanno già stancato, in amore le due giornate fantastiche sono oggi e domani.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Simon and the Stars l’invito è a non sottovalutare mai i sogni anche in un periodo frenetico come quello che state attraversando, questo weekend vi restituirà intuizioni brillanti non solo in amore con una nuova relazione ma anche sul lavoro.

GEMELLI: Pretendete di più e questa volta fate sul serio, piccole tensioni nel weekend nelle coppie nate da poco, anche sul lavoro chiedete di più e soprattutto state attenti alla concorrenza sleale, i vostri non sono capricci.

CANCRO: In questa settimana non mancano le occasioni migliori sul lavoro e in amore, siete pronte ad assumervi importanti responsabilità, ma anche andare incontro a cambiamenti significativi nella vostra vita. Per i single nuovi incontri nel weekend.

LEONE: L’oroscopo settimanale di Simon and the stars vi invita a lasciarvi ispirare dalla splendida Venere che illumina le vostre emozioni, ma fate attenzione a non perdervi nei sogni. È necessario stare con i piedi per terra sia sul lavoro che soprattutto nelle relazioni vecchio o soprattutto nuove.

VERGINE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settmanale di Simon and the stars per la settimana dal 25 al 30 ottobre 2024, nei prossimi giorni per voi sarà difficile staccarsi dal lavoro perché è un periodo ricco di incontri importanti e dall’amore. Cercate però di esporvi e di non rimanere nella stasi in cerca di capire cosa fare.