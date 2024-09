L’oroscopo settimanale di Simon and the stars svela cosa dicono le stelle per i prossimi giorni, per l’esattezza dal 30 settembre al 6 ottobre 2024. La Luna Nuova in Bilancia simboleggia per tutti un nuovo inizio anche se a beneficiarne di più saranno i segni d’aria come Gemelli e quelli d’acqua come Cancro. Data importante per tutti, a prescindere, è il 2 ottobre. Vediamo nel dettaglio le previsioni del noto astrologo da Ariete a Vergine della settimana.

Oroscopo settimanale (30 settembre-6 ottobre 2024) di Simon and the stars: Toro sotto stress

ARIETE: In questo momento o molte situazioni ti appaiono chiare e definite o, al contrario, navighi nell’incertezza e devono trovare una loro definizione. Si apre una fase più attiva, mostrandosi forse come una sfida da accogliere, come una prova da affrontare. Sei al centro di un cambiamento.

TORO: Stando all’oroscopo settimanale fino al 6 ottobre 2024 stai attraversando un periodo molto faticoso e impegnativo soprattutto dal punto di vista lavorativo. Tuttavia non sono esclude delle soddisfazioni a medio termine ed anche delle importanti novità. Anche in amore avrai le idee più chiare.

GEMELLI: Dopo un settembre molto pesante, sei il segno che più di tutti ha fame di nuovi stimoli e buone notizie. Ottobre sarà un mese decisamente migliore ma fai attenzione a nervosismo e distrazioni nella prima metà della settimana mentre nella seconda tutto prenderà un altro ritmo e brio.

Simon and the Stars, oroscopo settimanale: previsioni degli altri segni

CANCRO: È tutto pronto per il fischio di inizio di qualcosa che prepari da tempo, c’è chi si accinge a iniziare un nuovo progetto, a debuttare in un nuovo ruolo o a discutere la tesi di laurea. L’importante, però, è non farsi prendere dall’ansia e dalla preoccupazioni.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre 2024. il lavoro decolla e vola ad alta quota, soprattutto nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 quando la Luna Nuova vi porterà idee brillanti e intuizioni per chiudere al meglio gli affari anche al di sopra delle aspettative. Più frenato, invece, l’amore.

VERGINE: Settimana frenetica e piena di impegni, che può darti soddisfazioni ma essere anche molto stancante. Potresti avere la sensazione di non riuscire a tenere tutto sotto controllo e questo può essere destabilizzante. In amore apritevi al dialogo.