Oroscopo settimanale Simon and the stars, previsioni fino al 24 novembre 2024: cosa prevedono le stelle per la seconda metà dei segni

Dopo le previsioni per la prima metà dei segni, torna l’appuntamento con l’oroscopo settimanale di Simon and the stars valido fino al 24 novembre 2024 per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Cosa prevedono le stelle per tali segni zodiacali? Chi vivrà giornate piacevoli sia sul lavoro che in amore? Andiamo a scoprire tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo settimanale Simon and the stars fino al 24 novembre 2024: Scorpione, non strafare

Per i nati sotto il segno della Bilancia, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Simon and the stars, è arrivato il momento di mettersi in gioco avanzando proposte e idee. Se ci sono rallentamenti, a dicembre, tutto migliorerà. In amore, non è tutto rose e fiori perchè le varie preoccupazioni creano problemi anche nella coppia. Cercate di tenere fuori dalla relazione tutto ciò che interessa altre sfere della vostra vita. Chi è single e ha voglia di trovare l’amore può contare su un cielo che promette incontri. Settimana leggermente sottotono per i nati sotto il segno dello Scorpione che devono provare a limitarsi anche per evitare discussioni con i capi. Decisamente migliore la sfera sentimentale con la possibilità di nuovi incontri per i single e una situazione decisamente più serena per le coppie.

Svolta in affari per i nati sotto il segno del Sagittario: chi sta aspettando l’esito di una selezione, o ancora di siglare un accordo potrebbe ricevere presto la risposta tanto attesa. Sul fronte sentimentale, l’amore è al centro di tutto: per i single, è arrivato il momento di guardarsi intorno per fare conoscenze interessanti. Per le coppie, è arrivato il momento di realizzare i progetti.

Oroscopo settimanale Simon and the stars fino al 24 novembre 2024: Acquario in ripresa

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Simone and the stars, i nati sotto il segno del Capricorno, questa settimana, hanno tutte le carte in regola per affrontare un colloquio o una sfida e, in generale, per brillare sul lavoro. Buone notizie anche sul fronte finanziario per chi sta aspettando soluzioni su mutui e finanziamenti. Cielo positivo anche in amore: i single non devono chiudere il proprio cuore ai nuovi incontri che potrebbero davvero offrirvi la possibilità di innamorarvi. Finalmente, per i nati sotto il segno dell’Acquario, inizia la fase della ripresa. Sul lavoro potrai toglierti qualche sassolino dalla scarpa anche se chi non ti valorizza come meriti continua ad infastidirti. In amore è arrivato il momento di chiarire la situazione e svelare apertamente ciò che si intende fare. Le coppie più distanti potranno riavvicinarsi mentre i single potrebbero incontrare la persona giusta per iniziare una storia.

Infine, per i nati sotto il segno dei Pesci, la settimana è ricca di responsabilità. Gli impegni aumentano e potreste sentirvi sotto pressione e non in grado di affrontare tutto. Se devi dare una risposta o prendere una decisione importante, cerca di prendere tempo. Situazione stabile in amore: chi ha dubbi sulla propria relazione deve trovare il coraggio di parlarne con il partner per evitare di ingigantire problemi che potrebbero essere risolti rapidamente. Bene la situazione per i single.