Scopriamo insieme l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars fino al 2 febbraio 2025 tenendo conto degli influssi planetari e stellari. Si ricorda che le previsioni dello zodiaco per gli altri sei segni dello zodiaco riguardano la sfera sentimentale e professionale, senza dimenticare la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars da oggi fino al 2 febbraio 2025: le previsioni zodiacali

BILANCIA: attenzione perché questa settimana potrebbero perdere certi equilibri intimi e professionali che con tanta fatica aveva cercato di conquistare. Su certi progetti di lavoro bisognerebbe rivestire il ruolo di apripista, per il loro bene. C’è chi ha una propensione più naturale agli affari, e questo è un bene. Marte è ancora in opposizione mentre Mercurio torna finalmente in aspetto favorevole. Protagonisti delle giornate di oggi e giovedì 30 gennaio.

SCORPIONE: cambia rotta Mercurio e possono essere fieri per come hanno gestito gli affari in questo mese che sta per giungere alla fine. Si sono messi in ottima luce quindi potrebbero arrivare delle grandi soddisfazioni. C’è ancora la grinta di fare delle cose nuove in tutti gli ambiti della vita. Certe ambizioni e idee non andrebbero mai messe da parte. Bisogna un attimo pazientare tra oggi e giovedì 30 gennaio. Attenzione ai possibili cambi di ruolo.

SAGITTARIO: sono in arrivo delle buone notizie grazie all’intervento della Luna che dà delle opportunità di rendere più movimentata la loro vita professionale. C’è chi potrebbe assumere presto un ruolo diverso dal punto di vista lavorativo e c’è chi è in attesa di alcune risposte, magari dal capo o dal referente, come svela l’oroscopo della settimana di Simon & The Stars.

CAPRICORNO: le stelle sono favorite quindi il mese è iniziato molto bene soprattutto dal punto di vista degli affari. Il settore economico è favorito dalla Luna. Le loro idee e le loro ambizioni valgono molto in questo periodo. C’è chi può guardarsi attorno per ampliare le loro opportunità anche per capire cosa fare nel loro futuro.

ACQUARIO: sono in atto molti cambiamenti per i nati sotto questo segno e c’è anche chi sta assecondando il flusso degli eventi. Proprio nella giornata di oggi c’è una Luna nuova che potrebbe fungere da spartiacque tra il loro vecchio mondo e quello nuovo. C’è una nuova carriera che li attende. Buono il transito del pianeta Mercurio che movimenta ogni iniziativa.

PESCI: è un periodo interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Tutto procede passo dopo passo, non bisogna avere troppa fretta. C’è chi è chiamato a cambiare i propri orizzonti. Oggi giornata un po’ stonata mentre venerdì 31 gennaio potranno recuperare il terreno perduto. Ottimo momento per fare certi programmi e c’è anche chi vuole schiarirsi le idee.