Non potevano mancare le previsioni di Paolo Fox per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024: ci affacciamo alla metà del mese estivo e gli interrogativi sul prosieguo dei propri progetti non mancano mai. In amore attenzione a non lasciarsi trascinare da spinte ‘trasgressive’; sul lavoro non sono da escludere importanti cambiamenti anche per chi è già impegnato con le ferie. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Paolo Fox per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024.

Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024 Simon and the stars/ Previsioni da Bilancia a Pesci: Capricorno al top

Le previsioni di Paolo Fox per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Delle opposizioni astrali potrebbero arenare dei percorsi, in particolare per chi aveva intenzione di programmare qualcosa proprio per questo weekend. Come sempre calma e lucidità potrebbero offrire un vantaggio di energie da sfruttare nel momento più opportuno.

Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024 di Simon and the stars/ Previsioni da Ariete a Vergine: novità per Gemelli

TORO: Si prospetta un possibile divario tra sabato e domenica; il primo giorno del weekend sarà decisamente più leggero sia per le possibilità in ambito lavorativo che per le opportunità d’amore. Diverso il caso per domenica dove l’agitazione potrebbe ridurre la tranquillità.

GEMELLI: Luna favorevole e tanta energia pronta ad essere messa in gioco in amore; in ambito lavorativo potreste iniziare a seminare ottimi progetti e idee che potrebbero poi vedere la luce a partire dalla fine del mese di agosto.

CANCRO: Stando alle previsioni di Paolo Fox per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024 non sono da escludere tensioni per la giornata di sabato. Concretezza e realismo potrebbero aiutarvi ad affrontare questo momento di difficoltà. Più leggera la domenica, ma sono da evitare gesti troppo impulsivi.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 9 agosto 2024/ Nuovi incontri per i Bilancia, difficoltà per i Pesci

LEONE: Diverse congiunzioni astrali sembrano poter favorire il momento dal punto di vista della progettualità. La voglia di rivoluzionare, di dare nuovi impulsi alla quotidianità avrà una tendenza al rialzo fino alla fine di agosto.

VERGINE: Qualche problema in famiglia potrebbe rendere più teso il fine settimana trattandosi di un tema a voi molto caro. In particolare sarà la presenza di Giove e Marte a dare la percezioni di non avere il carico di energie; attenzione dunque ai conflitti e alle discussioni superflue.

Le previsioni di Paolo Fox per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La luna è buona alleata di chi ha scelto il weekend per mettersi alle spalle le ruggini dei giorni scorsi. In amore alcuni incontri potrebbero portare nuovo brio; diversamente dal lavoro dove forse è meglio rimandare la progettualità.

SCORPIONE: La Luna potrebbe propiziare dei cambiamenti in ambito lavorativo, occhio dunque alle intuizioni che potrebbero sfuggire se non si osserva tutto nei minimi dettagli. In amore c’è qualche sofferenza che ancora lascia il segno, forse è il caso di affidarsi al dialogo.

SAGITTARIO: Potrebbero venir meno alcune certezze conquistate nel tempo determinando una discreta confusione. Come in casi simili, affidarsi alla calma e al raziocinio è cosa buona e giusta. In amore non sono da escludere comunque incontri interessanti, soprattutto per domenica.

CAPRICORNO: Troppe responsabilità e altrettanta stanchezza, forse meglio dedicarsi alle emozioni più semplici piuttosto che lasciarsi trascinare da situazioni confuse e ingarbugliate.

ACQUARIO: Stando alle previsioni di Paolo Fox per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024 finalmente potreste riuscire a mettere alle spalle quel periodo tormentato che tanto ha destabilizzato i mesi precedenti in ambito lavorativo. Attenzione alla forte voglia di trasgredire in ambito sentimentale.

PESCI: Le emozioni non sempre sono facili da gestire e quelle che potrebbero arrivare per il weekend rientrano nella categoria. Attenzione a non sottovalutare la tenuta fisica; affrontare questo fine settimana potrebbe richiedere una quantità di energia considerevole.