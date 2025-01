Entrati nel mese di gennaio l’INPS conferma il conguaglio fiscale sulle pensioni 2025. Conseguenzialmente il rischio è quello di vedersi un addebito – anche azzerando il totale – tra il mese in corso e quello di febbraio.

Il conguaglio fiscale può essere sia a debito che a credito, e a pensare al calcolo è l’ente previdenziale sociale stesso che opererà come sostituto d’imposta. Il pagamento delle pensioni è stato già avviato, ma l’accredito è previsto nella giornata di venerdì 3 gennaio 2025.

Riforma pensioni 2025/ La priorità e il rischio per le donne (ultime notizie 3 gennaio)

Pensioni 2025 con importi più bassi: chi rischia?

Le pensioni 2025 potrebbero presentare per alcuni pensionati dei cedolini molto bassi. Il motivo è riconducibile – come già accennato – al conguaglio fiscale a debito, che per fortuna dovrebbe riguardare un numero inferiore di pensionati.

Tuttavia il calendario delle pensioni 2025 è stato già organizzato dall’INPS, e per coloro che sono in debito con l’ente previdenziale ma godono di un cedolino “basso”, hanno l’occasione di rateizzare l’intero importo.

Riforma pensioni 2025/ La “legge placebo” varata per l’anticipo (ultime notizie 2 gennaio)

Il conguaglio fiscale prevede due tipologie di calcolo. La prima è destinata a chi oltre a godere del cedolino previdenziale lavora contestualmente. In questo caso ad occuparsi del conteggio non è più l’INPS ma bensì l’Agenzia delle Entrate.

L’altra tipologia di conteggio pensioni potrebbe essere destinata ai pensionati che hanno ricevuto una somma di denaro superiore rispetto a quella realmente spettante. In questo caso l’INPS esaminerà ciascuna delle ritenute fiscali (comprensive di addizionali comunali e regionali) per indagare sugli importi.

Azzeramento delle pensioni

Il rischio di azzerare le pensioni coinvolge i pensionati che hanno un cedolino con una somma di denaro importante e che nel conguaglio fiscale hanno un debito nei confronti dell’INPS. Ipotizziamo un pensionato che percepisce un cedolino pensionistico di 2.500€ al mese ma che deve 2.000€ all’ente previdenziale.

Riforma pensioni 2025/ Le accuse al Pd e la scelta tra difesa e previdenza (ultime notizie 1 gennaio)

In questo caso l’INPS provvederà ad azzerare l’intero importo rilasciando come unica trattenuta fiscale i 500€ da destinare al pensionato nel mese di febbraio.

Gli esclusi

Per fortuna i pensionati che sono soggetti all’azzeramento sono pochi. Gli esclusi sono coloro che percepiscono un cedolino basso, ovvero in misura massima pari a 18.000€ annui, corrispondenti a 1.384,61€ lordi mensili, e chi ha un debito più alto di 120€.

In questi due ultimi casi la rateizzazione può essere prolungata fino a 11 mesi, con ultimo pagamento previsto per il mese di novembre prossimo. Immaginando ad esempio un pensionato con una pensione di 1.200€ al mese un debito con l’INPS di 400€, la rateizzazione da gennaio a novembre ammonta a 36€ mensili.