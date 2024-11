Pino Strabioli, attore teatrale oltre che conduttore molto apprezzato per le sue doti artistiche e umane, ha cominciato il suo percorso nel mondo dello spettacolo esordendo a 23 anni in teatro, sotto la guida di un grande maestro come Patrick Rossi Gastaldi. Nel corso degli anni, poi, è approdato anche in tv ma non sono mancate neppure le esperienze da regista. Insomma, un artista a tutto tondo con esperienze davvero importanti che lo hanno reso una delle figure più apprezzate del panorama culturale italiano. Ma cosa sappiamo della vita di Pino Strabioli? Per l’attore, l’infanzia non è stata affatto semplice: “Io non ho avuto un’infanzia sociale, la mamma mi teneva con sé e non mi ha mandato neanche all’asilo. Mi ha dovuto mandare per forza alle elementari, altrimenti l’avrebbero denunciata”.

Dalle parole di Pino si evince come la mamma fosse attaccata in maniera viscerale a quel figlio cresciuto con lei, sempre legato in maniera importante a quella donna che lui descrive come molto semplice, molto riservata e poco attaccata alle cose materiali. Secondo Strabioli, la mamma aveva anche una leggera forma di depressione. Parlando del padre, invece, ha rivelato: “Mio papà invece era bello e donnaiolo mentre mamma era silenziosa o un po’ succube. Mia madre, un po’ egoisticamente, mi ha tenuto con sé”. Insomma, un’infanzia non facilissima per il conduttore tv, con due figure importanti ma molto diverse tra loro.

Pino Strabioli, chi è: “Conosco bene la solitudine”

Proprio quel forte legale con la mamma ha portato Pino Strabioli ad essere spesso solo. L’attore teatrale, infatti, non aveva molto amici perché passava gran parte del suo tempo con la madre e proprio per questo motivo, per sua stessa ammissione, oggi conosce bene “la solitudine”. Come raccontato ancora dal conduttore, nonostante le relazioni molto lunghe avute nel corso della vita, sa stare molto bene anche da solo, forse in virtù di quell’infanzia tutt’altro che semplice.