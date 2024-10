Per il ponte di Ognissanti, quello che proseguirà fino a domenica 3 novembre, andiamo a vedere quali saranno le previsioni meteo e anche le previsioni di traffico. Partiamo subito dalle prime e vi anticipiamo che sarà una bella giornata su tutta la nostra penisola, con temperature sopra le medie e decisamente miti, di conseguenza se voleste raggiungere una località di villeggiatura che sia al mare o in montagna, avrete il semaforo verde, tenendo conto che le ultime settimane caratterizzate da continue perturbazioni sembrerebbero essere un lontano ricordo.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per il ponte di Ognissanti a cominciare dalla giornata di venerdì 1 novembre, il giorno in cui appunto si festeggiano i Santi. Al Nord previsto cielo sereno senza nuvole ad eccezione di qualche annuvolamento previsto sulla Liguria nonché nella fascia alpina e prealpina. Attenzione nelle prime ore del mattino e la sera, nella zona della pianura nonché della costa del Veneto dove non sono da escludere nebbie e foschie. Situazione molto simile per le regioni del Centro, dove per il ponte di Ognissanti, sono previsti cieli sereni con venti deboli e nessun particolare fenomeno previsto.

PONTE OGNISSANTI, LE PREVISIONI METEO: CHE BELLE GIORNATE

Al Sud situazione pressochè identica, con un meteo che venerdì 1 novembre vedrà un cielo sereno, splenderà il sole e non ci saranno nuvole, così come si evince dagli esperti de IlMeteo.it. Le condizioni di sereno proseguiranno anche per la giornata di sabato 2 novembre, con temperature ancora miti al nord, favorite da un clima sereno e asciutto, e cieli sgombri dalle nuvole. Possibilità quindi di dare vita a scampagnate, gite fuori porta ed escursioni in montagna approfittando appunto del bel tempo.

Al centro Italia, invece, possibile qualche nuvola sulle Marche ma sul resto delle regioni splenderà il sole. Infine le previsioni meteo per il ponte di Ognissanti al sud, dove anche in questo caso non sono previsti particolari fenomeni. Le temperature su tutta Italia saranno comprese fra i 18 e i 22 gradi da nord a sud, quindi una giornata autunnale decisamente calda. Vediamo anche quali saranno le previsioni di traffico per venerdì 1 e sabato 2 novembre 2024.

PONTE OGNISSANTI, LE PREVISIONI DEL TRAFFICO: LE ARTERIE PIÙ CONGESTIONATE

Diversi saranno gli italiani che si metteranno in viaggio e non sono da escludere code lungo le principali strade che portano alle località marittime e montane, in uscita in particolare dalle città del nord. Possibilità quindi di traffico più sostenuto rispetto al solito sull’autostrada A4, in particolare nella zona del Lago di Garda, ma anche in Veneto.

In Emilia Romagna possibile traffico verso la riviera, così come In Toscana e nel Lazio, regione quest’ultima dove molti approfitteranno per una gita in quel di Roma visto l’ottimo clima. Al sud attenzione al traffico nella provincia di Napoli e Caserta, mentre tornando al nord, possibilità di code lungo le autostrade che da Milano portano alla riviera ligure, a cominciare da Genova, città che potrebbe essere raggiunta da numerosi forestieri in queste ore. Infine, occhio al traffico verso il Trentino Alto Adige nonché Piemonte e Valle d’Aosta, soprattutto causato da coloro che vorranno godersi tre giorni di una salutare aria montana.