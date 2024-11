Prevedere chi vincerà le Elezioni Usa 2024 tra Donald Trump e Kamala Harris e, quindi, chi diventerà presidente è tutt’altro che semplice, ma ci si può affidare a quote e scommesse live per azzardare qualche previsione. I due candidati sono appaiati in base ai sondaggi, quindi la sfida per la Casa Bianca dovrebbe giocarsi negli Swing States, ma hanno le idee più chiare i mercati predittivi (prediction markets), secondo cui il repubblicano è nettamente avanti e dovrebbe spuntarla sulla democratica.

Si tratta di piattaforme specializzate che consentono di scommettere su un candidato, comprando “azioni” col proprio denaro per puntare sul successo di uno o l’altro. Lo sa bene lo stesso Trump, che infatti nell’ultimo comizio a New York ha lanciato un’inserzione di un sito di scommesse predittive, Kalshi, secondo cui scommettendo 100 dollari sul tycoon se ne vincono 175. Trump, come riportato da Sky Tg24, aveva anche rilanciato le previsioni sulle Elezioni Usa 2024 di un altro sito di scommesse, Polymarket, secondo cui è favorito nella corsa contro Harris col 66%, con un margine superiore rispetto a quello attribuitogli da Kalshi (62%).

I MERCATI PREDITTIVI PREFERISCONO TRUMP

Secondo diversi analisti politici, commentatori economici e accademici, i mercati predittivi sono anche più precisi dei sondaggi tradizionali. Ad esempio, il professor Thomas Miller, che insegna data science alla Northwestern University, ha spiegato al New York Times che i siti di scommesse politiche sono migliori nella previsione della vox populi, visto che sono in grado di cogliere meglio i cambi di umore degli elettori, seguendo il ciclo delle notizie e le reazioni alle stesse, oltre che ai dibattiti.

Anche per questo, i bookmaker possono cambiare idea sui risultati delle Elezioni Usa 2024. Infatti, fino a un mese fa la favorita era Kamala Harris. D’altra parte, i siti di scommesse non seguono metodi scientifici per le loro misurazioni e possono subire interferenze esterne. Comunque, a differenze delle scommesse passate, che stimavano la probabilità di un evento e lo pagavano di conseguenza, i mercati predittivi usano le intenzioni di investimento.

ELEZIONI USA 2024, QUOTE E SCOMMESSE

A poche ore dai risultati delle Elezioni Usa 2024, il favorito è Donald Trump anche in base alle quote dei siti di scommesse. Prendendo in esame dati e numeri, il candidato repubblicano è bancato a quota 1.50 da Pinterbet, invece Kamala Harris è data vincente a 2.45. Stando all’analisi di Infobetting, le quote non sono variate sensibilmente rispetto a quando c’è stato il ritiro di Joe Biden, ma ci sono state delle fluttuazioni e ora il favorito è l’ex presidente, anche se la partita non è chiusa.

Per Snai Donald Trump è a 1.55 contro 2.40 di Kamala Harris alle Elezioni Usa 2024, mentre per Bet365 il primo è a 1.53, la rivale a 2.62. Si tratta di quote rilevate il 30 ottobre e, quindi, potrebbero esserci state variazioni. C’è poi chi scommette sul voto popolare, che non è decisivo per l’elezione del presidente (basti pensare al caso Hillary Clinton): Kamala Harris è favorita con 1.50-1.60.

CONGRESSO, LA SFIDA PER CAMERA E SENATO

Ma alle Elezioni Usa 2024 non si vota solo per eleggere il nuovo presidente: cambia anche il Congresso, attualmente diviso, perché i democratici controllano il Senato con un vantaggio risicato, mentre i repubblicani hanno la maggioranza alla Camera. Quindi, questi ultimo controllano l’organo che discute le proposte di legge e mette in stato di accusa i funzionari federali, mentre i democratici quello che conferma le nomine governative e dà i pareri per la ratifica dei trattati.

I due organi, dunque, non approvano solo le leggi, ma rappresentano una fonte di equilibrio del potere americano. Dai sondaggi emerge che c’è un testa a testa alla Camera, dove prevalgono leggermente i repubblicani, mentre al Senato il loro vantaggio appare più netto.