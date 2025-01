Regolamento Sanremo 2025: le ultime novità

È alle porte il Festival di Sanremo 2025 che come sanno tutti sarà condotto da Carlo Conti, che ne è anche il direttore artistico. Intelligentemente Amadeus aveva tolto la gara delle Nuove Proposte perché andava a rallentare lo spettacolo generale. Un peccato che invece sia stata reintrodotta e c’è anche un cambiamento come annuncia RaiNews sull’andamento della gara dei cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston per la prima volta ovvero Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e Vale Lp e Lil Jolie.

Mercoledì 12 febbraio in prima serata ci sarà non una sfida diretta bensì due che vedrà anche delle eliminazioni. La finalissima, invece, andrà in onda giovedì 13 febbraio invece di venerdì. Il pubblico tirerà un sospiro di sollievo perché la serata del venerdì, che è quella dedicata alle cover e ai duetti, non subirà un rallentamento di questo tipo.

Le quattro nuovo proposte che saliranno sul palco dell’Ariston durante la settimana di Sanremo 2025 sono Vale Lp e Lil Jolie (brano: Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore), Maria Tomba (brano: Goodbye), Alex Wyse (brano: Rockstar) e infine Settembre (brano: Vertebre). Sfide dirette mercoledì e la finale il giovedì. La Rai ha deciso di snellire il loro percorso. Ma ci sono delle novità anche per quanto riguarda il regolamento per accedere all’Eurovision Song Contest 2025.

La Rai ha comunicato una novità importante per quanto riguarda l’Eurovision che quest’anno si terrà in Svizzera: l’artista che si ritroverà a vincere il Festival di Sanremo dovrà rispettare diligentemente i criteri di Ebu/Esc. Se ciò non dovesse avvenire allora la Rai potrebbe scegliere un altro artista in base alla classifica finale. Una novità che farà la felicità di certi cantanti che spereranno fino alla fine di poter rappresentare il Bel Paese in una gara di carattere internazionale che può cambiare carriere intere (basti pensare a quello che è successo ai Maneskin quando l’hanno vinta). Intanto Carlo Conti ha vissuto un giorno di fuoco, ieri, tra Emis Killa ritiratosi e le polemiche su Fedez, senza contare che ha rischiato di non avere Gerry Scotti come co-conduttore insieme ad Antonella Clerici.

