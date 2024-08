Quando lo sport unisce anche oltre l’agonismo nascono coppie splendide e affiatate come quella composta da Riccardo Pianosi e la fidanzata Giorgia Speciale. Lui è impegnato attualmente alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove dovrà cimentarsi nella gara 6 di kite maschile con il sogno di potersi aggiudicare il podio e dunque una tanto attesa medaglia olimpica. Anche la fidanzata però, come anticipato, primeggia nello sport ed è infatti una talentuosa velista con un palmarés davvero invidiabile: già 7 titoli mondiali ed 8 europei ai quali va aggiunta una medaglia olimpica ai Giochi Giovanili 2018.

Mettendo da parte i meriti, i successi e gli impegni sportivi imminenti è soprattutto tramite i social che assaporiamo la bellezza dell’amore che lega Riccardo Pianosi e la fidanzata Giorgia Speciale. Insieme condividono tutto e sono più che felici di farlo come dimostrato da una sorta di intervista doppia pubblicata sui profili Instagram dove si divertono a raccontare come è la vita di coppia quando impreziosita anche dalla condivisione della passione per lo sport.

Riccardo Pianosi e la fidanzata Giorgia Speciale, un rapporto ‘totale’: “Bello essere sempre insieme…”

“Avere il proprio partner nello sport è una cosa bellissima perchè ti da una mano, è con te sempre”, ha affermato Riccardo Pianosi nel video presente nel suo profilo Instagram con la fidanzata Giorgia Speciale a fargli da eco: “Riusciamo a condividere tante cose, soprattutto i consigli”. Con toni scherzosi quest’ultima ha anche aggiunto: “Lui è più competitivo nella vita, io nello sport ed è anche il più romantico, adora scrivermi poesie…”.

Insomma, un amore viscerale quello tra Riccardo Pianosi e la fidanzata Giorgia Speciale: un rapporto che il protagonista delle Olimpiadi di Parigi 2024 ama raccontare anche tramite i social, così come anche la sua dolce metà. Tanti scatti romantici, all’insegna della simpatia e soprattutto con le doverose didascalie al miele.

