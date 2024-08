RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FORNERO E TRIDICO

L’ipotesi di introdurre Quota 41, seppur in forma “light”, cioè con ricalcolo contributivo dell’assegno, continua a far discutere. Elsa Fornero, ospite della trasmissione di La 7 “In Onda”, ha detto che si tratta di uno slogan. E ha approfittato dell’occasione per sottolineare che Matteo Salvini non è un politico credibile, dato che sono passati 12 anni da quando ha promesso di cancellare la riforma delle pensioni che porta il suo nome, ma ancora non è riuscito a farlo. Dal suo punto di vita, il ministro dei Trasporti di pensioni non capisce nulla. L’ex Presidente dell’Inps Pasquale Tridico, ora europarlamentare M5S, intervistato dalla Stampa, ha definito invece Quota 41 light un inutile spot e ha rilanciato la sua proposta di rendere gratuito il riscatto della laurea per i giovani.

Intanto, secondo quanto riporta Repubblica, nel Governo si fa strada l’idea di varare, oltre a forme di “penalizzazione” per chi andrà in pensione anticipata (come appunto il ricalcolo contributivo dell’assegno), di confermare e magari potenziare gli incentivi per chi sceglierà di restare al lavoro pur avendo maturato i requisiti necessari all’ingresso in quiescenza. Di fatto si tratterebbe di prorogare il cosiddetto “bonus Maroni”, cambiandone eventualmente alcuni dettagli, come per esempio una platea limitata di professioni e settori di applicazione. Nel caso sarà importante che il decreto attuativo non arrivi troppo tardi per non lasciare i lavoratori in una condizione di mancanza di informazioni specifiche in un momento in cui devono valutare se restare al lavoro o accedere alla pensione.

