RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI SALVINI

Matteo Salvini ha spiegato che il vertice di maggioranza sulla manovra è andato bene. E non ha nascosto che se ci sarà maggior impegno anche sul fronte delle pensioni, consentendo a chi vorrà di lasciare prima il lavoro rispetto alla riforma pensioni della Fornero, la Lega sarà certamente soddisfatta. Tra le modifiche alla Legge di bilancio di cui si discute in queste settimane c’è anche l’introduzione di un nuovo semestre di silenzio-assenso per incentivare l’adesione alla previdenza complementare. Andrea Carbone, dalle pagine dell’Economia, inserto del Corriere della Sera, ricorda che i rendimenti dei fondi riescono ad avere più probabilità di superare il rendimento del Tfr se hanno investimenti azionari. Dunque chi non ama investire in Borsa può sentirsi più sicuro a mantenere il Tfr in azienda.

MANOVRA 2025, LE NOVITÀ DOPO VERTICE GOVERNO MELONI/ Irpef, Rai, tasse: mandato a Giorgetti per le coperture

RIFORMA PENSIONI 2025, LA POSIZIONE DELLA FISAC-CGIL

Tra l’altro per la stessa impresa può essere preferibile che i lavoratori non mantengano il Tfr presso di loro, in quanto non devono accantonare riserve e nemmeno procedere a rivalutare il Tfr. La scelta per il lavoratore, in ogni caso, non appare così semplice. Infine la Fisac-Cgil dell’Emilia-Romagna si prepara allo sciopero del 29 novembre, evidenziando che nulla è stato fatto circa la promessa di cancellare la riforma Fornero da parte della maggioranza. Di fatto, sottolinea il sindacato, le forme di flessibilità in uscita approvate, riguarderanno poco più dello 0,1% dei lavoratori dipendenti. Tra l’altro dal prossimo 1° gennaio potrebbe aumentare il requisito richiesto per l’accesso alla pensione anticipata ex di anzianità, in caso di incrementi dell’aspettativa di vita.

SPILLO/ Un conservatore dal Sud Italia all’Ue: Fitto e le nuove "convergenze parallele"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI