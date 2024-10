È tutto pronto per Pontida 2024, lo storico raduno della Lega in provincia di Bergamo, ma la 36esima è un’edizione facile per Matteo Salvini, visto che dal punto di vista personale pesa il processo Open Arms per il quale è stata chiesta una condanna a 6 anni di carcere. Ma questa battaglia giudiziaria è diventata fondamentale per il partito, infatti non è stato scelto uno slogan a caso per l’adunata. “Non è reato difendere i confini” è la scritta che avvolge il palco, di fatto il mantra del vicepremier. Un altro riguarda l’autonomia, una promessa mantenuta dal Carroccio che, quindi, rivendicherà il lavoro svolto.

Riforma pensioni 2025/ Verso un aumento delle minime sopra i 620 euro (ultime notizie 6 ottobre)

Anche se non facile per Salvini, si tratta di una delle edizioni più attese nella storia di questa kermesse, perché oltre a essere un’occasione per dare sostegno al leader, avrà anche ospiti importanti della destra europea e internazionale, come il primo ministro ungherese Viktor Orban, il leader del PVV olandese Geer Wilders e quello del partito populista portoghese Chega André Ventura, mentre l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro non sarà presente, ma manderà un messaggio, che dovrebbe arrivare anche da Marine Le Pen. Il filo rosso che tiene uniti tutti è la lotta all’immigrazione clandestina, con Salvini che incarna il ruolo di chi si oppone al sistema dei poteri forti.

Matteo Salvini: "Caos trasporti? Investiamo miliardi ma non dipende da me"/ "Rischio attentati..."

PRIMO RADUNO LEGA CON UN SINDACO “ESTERNO”

Una delle novità di Pontida 2024 è che per la prima volta il sindaco della città non appartiene alla Lega: alle ultime elezioni comunali, infatti, ha vinto Davide Cantù, 28enne che si è presentato con una lista civica. Quindi, per il nuovo sindaco si tratta del primo raduno della Lega, ma tutto è stato organizzato al meglio per garantire che la kermesse si svolga tranquillamente. Infatti, c’è stata piena collaborazione per favorire la buona riuscita del raduno, anche se gli aspetti organizzativi comunque sono in capo al Carroccio.

Caso Striano, com'è nato dossier sui 49 milioni alla Lega/ "Ecco la prova della manina per colpire Salvini"

Il raduno della Lega a Pontida ormai è una consuetudine: i primi camper sono arrivati da giorni e sono attese 10mila persone circa. Per quanto riguarda il piano sicurezza, c’è stato un dispiegamento importante di forze dell’ordine, maggiore rispetto alle precedenti edizioni. Inoltre, è vietata la vendita di alcolici in bottiglia per evitare potenziali rischi.

PONTIDA 2024, DA UMBERTO BOSSI A MATTEO SALVINI

Non dovrebbe esserci Umberto Bossi, che inventò il raduno nel 1990 chiamando a raccolta i cosiddetti “popoli del Nord” per opporsi al centralismo romano. In ogni caso la Lega resta un partito di lotta e governo. Il malore patito da Bossi nel 2004 ha segnato non solo la Lega, ma anche il raduno ne ha risentito fino a quando non è arrivato Salvini, che fece il suo debutto da segretario dieci anni fa, presentandosi con la maglia “Basta euro”. Così è cambiato tutto: via il folklore, nuovi colori, ma soprattutto una visione nazionale.

Il parlamentare Fabrizio Cecchetti, che è coordinatore della Lega in Lombardia, prevede che ci saranno più di 10mila partecipanti, perché ci saranno persone che arriveranno con mezzi propri. Si potrebbe arrivare a 200 autobus. Comunque, c’è un’app che registra tutte le presenze, anche di auto private, quindi si avranno dati precisi. Di fatto, si annuncia come una delle Pontida più affollate e sentite.

GUARDA IN DIRETTA STREAMING VIDEO PONTIDA 2024