Risultati eletti M5s, voti preferenze Elezioni Europee 2024/ Seggi e nomi europarlamentari: Tridico in Ue

RISULTATI LISTA M5S ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: VOTI PREFERENZE E IPOTESI SEGGI ELETTI, TRIDICO IN UE

Continua l’emorragia del Movimento 5 Stelle, i cui risultati alle Elezioni Europee 2024 certificano un calo della presenza di eletti M5s al Parlamento Ue. Sono 8 i seggi che dovrebbe ottenere il partito guidato da Giuseppe Conte, sei in meno del 2019, quando furono appunto 14 gli eletti pentastellati. Quello registrato nel weekend è il peggior risultato di sempre registrato dai grillini a livello nazionale. Se teniamo conto solo delle Europee, nel 2014 M5s debuttò col 21,16%, poi il crollo nel 2019 al 17,07% e quindi la debacle di quest’anno con il 9,98%. Ormai M5s è ben lontano da quel 32% con cui trionfò alle Politiche del 2018.

A rendere ancor più preoccupante la situazione è la crescita del Pd, che rende M5s secondo partito della coalizione, peraltro molto staccato. Sebbene non abbiano mai brillato alle Europee, il risultato è pesante nell’area progressista, quindi non si esclude l’apertura di scenari inaspettati all’interno del partito e nelle alleanze. Stando a quanto raccolto nelle ultime ore dal Corriere, la tensione tra i pentastellati è alta, tra telefonate frenetiche e riflessioni di chi potrebbe mettere in discussione i big. Per quanto riguarda le preferenze, i candidati M5s che hanno raccolto più voti sono Pasquale Tridico al Sud con 115mila voti, mentre Carolina Morace ne ha raccolti circa 25mila al Centro, e questo dovrebbe bastare per essere tra gli eletti, a cui dovrebbero aggiungersi altri sei pentastellati. (agg. di Silvana Palazzo)

CANDIDATI M5S ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: TUTTI I NOMI PER IL PARLAMENTO UE

Elezioni europee 2024, 8 e 9 giugno, in attesa di conoscere risultati preferenze e gli eletti tra le liste delle varie circoscrizioni con il Movimento 5 Stelle, l’elenco di tutti i candidati depositato ufficialmente con i nomi dei capilista e la dichiarazione di Giuseppe Conte che ha scelto di non correre. Il presidente infatti aveva detto, come riportato da SkyTg 24: “Nella nostra comunità non è pensabile che uno esibisca il nome sulla scheda e poi non sia conseguente. Per noi è una presa in giro dei cittadini“. Sono però stati scelti alcuni nomi di spicco per le diverse circoscrizioni, tra questi l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico per il Sud e l’ex calciatrice Carolina Morace per il Centro. Nelle altre zone Maria Angela Danzì, eurodeputata uscente , Sabrina Pignedoli e Giuseppe Antoci. Ecco la lista completa con tutti i nomi dei candidati M5S alle europee.

– Nord Ovest: Maria Angela Danzì, Gaetano Pedullà, Antonella Pepe, Sean Sacco, Ester Luisa Lanfranchi, Giorgia Allario, Daniela Gobbo, Simone Verni, Paola Mazzola, Elena Calogero, Isabella Parini, Fabio Romano, Carolina, Sala, Luca Colombo, Fabio Aleotti, Mariangela Sturaro, Denis Nunga Lodi , Claudio Volpe, Jean François Camille Boudard, Fabrizio Bertolami.

– Nord Est: Sabrina Pignedoli, Ugo Biggeri, Martina Pluda, Cinzia Morsiani, Paola Gori, Maria Angela Ferri, Giacomo Zattini, paolo Bernini, Malak Mohamad Kamel, Stefania Braghetta, Rada Bolognesi, Fulvia Panza, Diego Nicolini, Andrea Bardin, Cesidio Antidormi.

– Centro: Carolina Morace, Dario Tamburrano, Gianluca Ferrara, Giovanna Basile, Giusy Esposito, Valentina Fazio, Federica Lauretti, Giuliano Pacetti, Stefania Volpi, Sergio Romagnoli, Mirella Emiliozzi, Valentina Pococacio, Emanuele Ceccato, Luca Alloatti, Stefano Cecere.

– Sud: Pasquale Tridico, Valentina Palmisano, Mario Furore, Maurizio Sibilio, Maura Sarno, Danilo Della Valle, Laura De Vita, Valentina Corneli, Gaia Silvestri, Fabio Stella, Lelio Mancino, Giuseppe Nunziato Belcastro, Francesca Anna Ruggiero, Felicia Gaudiano, Annunziata Coppola, Maria Anna Labarile, Riccardo Di Palma, Vincenzo Incampo.

– Isole: Giuseppe Antoci, Cinzia Pilo, Patrizio Cinque, Antonella Di Prima, Virginia Farruggia, Matteo Porcu, Antonino Randazzo, Matilde Montaudo.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE EUROPEE 2019

Il M5S alle elezioni europee del 2019 non riuscì a raggiungere i risultati sperati e fu ampiamente sorpassato nei risultati dalla Lega e dal Pd. Un vero e proprio crollo dei consensi registrato rispetto alle precedenti elezioni politiche del 2018 che segnò l’inizio di una crisi per tutto il partito. Nei risultati, il partito aveva raggiunto solo il 17%, con una lista di eletti nelle varie circoscrizioni che si componeva di questi nomi candidati:

Al Nord Ovest: Eleonora Evi, Tiziana Beghin

Nord Est: Marco Zullo, Sabrina Pignedoli

Centro: Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli

Sud: Maria Chiara Gemma, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Mario Furore

