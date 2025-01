Sandra Pegoraro aveva 54 anni e nel 2022 era scampata a un femminicidio, sopravvissuta miracolosamente alla furia omicida dell’ex, Stefano Fattorelli, che in passato aveva colpito altre donne (arrivando, nel 1999, ad uccidere con 33 coltellate l’allora compagna e convivente). Poche ore fa, la tragedia che ha messo fine alla sua vita in modo drammatico: la donna, riporta Il Gazzettino, è stata travolta da un’auto a Padova ed è morta in ospedale dopo 10 giorni di agonia.

Sandra Pegoraro era riuscita a salvarsi dal tentativo di omicidio avvenuto appena 3 anni fa, quando l’uomo con cui aveva una relazione la aggredì brutalmente e la colpì con una coltellata alla schiena. La sua storia di vittima di violenza aveva scosso le cronache ed era approdata in tv attraverso la sua toccante testimonianza.

Sandra Pegoraro investita da un’auto e morta a 54 anni, così raccontò il suo inferno di violenza

Stando a quanto ricostruito da L’Arena, il conducente del mezzo coinvolto nel terribile incidente costato la vita a Sandra Pegoraro risulta ora indagato per omicidio stradale. La donna, secondo la ricostruzione finora emersa, il 22 dicembre scorso sarebbe stata travolta mentre attraversava via Pontevigodarzere, a Padova, e da allora si trovava ricoverata in terapia intensiva. Nelle ultime ore, l’infausto epilogo.

A Storie Italiane, nel 2023, Sandra Pegoraro aveva raccontato il suo inferno di violenza dopo aver subito un tentato femminicidio dall’ex compagno, Stefano Fattorelli. L’uomo è stato condannato a 12 anni, ridotti a 8 in appello. “Quando l’ho conosciuto, mi sembrava una brava persona, voleva addirittura aiutarmi. Poi si è trasformato in un mostro, stalker. Sono ancora incredula di tutto ciò che mi è successo, però ho deciso di combattere“, aveva detto Sandra Pegoraro ai microfoni del programma Rai sottolineando l’incubo da cui stava cercando di uscire.

