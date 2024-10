Sanlı Baykent, chi è il marito di Nese Baykent, Vildan di Endless Love: “Amo la sua grandissima sicurezza”

Ospite nella puntata di oggi, sabato 5 ottobre 2024 di Verissimo, l’attrice di Vildan in Endless Love, Nese Baykent, si è sbilanciata molto sulla sua vita privata. Mentre nella dizi turca trasmessa da Canale5 è al centro di intrighi e passioni, nella sua vita privata è sposata con il marito Sanlı Baykent, chi è il marito di Nese Baykent, Vildan di Endless Love? Nato ad Ankara nel 1971, anche lui attore i due si sono conosciuti mentre studiavano al Conservatorio, lui all’ultimo anni e lei al primo.

L’attrice turca sul marito ha rivelato com’è stato il loro primo incontro: “La nostra relazione è iniziata come una bella amicizia e poi si è trasformata in una bella storia d’amore. Stiamo insieme da 31 anni se consideriamo anche l’amicizia.” Mentre alla domanda su cosa gli piace di lui ha confessato: “Di lui mi piace… posso dare tante risposte perché ci sono tanti lati del suo carattere che amo ma la cosa che mi piace più di lui è la sua grandissima sicurezza ed il suo modo di amare. Il fatto che abbia scelto di stare con me dopo tutti questi anni mi emoziona ancora, l’unica cosa certa è che vogliamo stare insieme per sempre.”

Verissimo, Nese Baykent, Vildan di Endless Love: marito Sanli Baykent e figlia Bakış

Sanlı Baykent è il marito di Nese Baykent, Vildan di Endless Love. L’attrice turca a Verissimo ha confessato che dopo 30 anni d’amore la loro relazione procede a gonfie vele. E lui l’ha supportata anche nei momenti più bui sia della sua carriera che nella sua vita, come il terribile lutto che l’ha colpita di recente, la morte del fratello a causa di un infarto. Nese Baykent ha anche una figlia, Bakis che oggi ha 20 anni. Su di lei ha rivelato: “Quando mia figlia era piccola spesso stava con mio marito, il padre, che lavorava ad Ankara, mentre io mi dividevo tra Ankara e Instabul. Spesso la lasciavo sola e lei mi guardava con occhi imploranti. Da adolescente abbiamo avuto un duro confronto. Ci siamo chiarite e lei ha capito”