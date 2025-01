Sale la temperatura della febbre sanremese, manca ormai davvero poco all’esordio della kermesse canora per antonomasia con Carlo Conti che avrà l’arduo compito di accogliere l’eredità lasciata dai 5 anni di Amadeus. A La Volta Buona di Caterina Balivo, come spesso accade, si è disquisito a proposito di ciò che sarà lo spettacolo sul palco dell’Ariston e con l’inviato Domenico Marocchi è stato proposto un feedback direttamente dagli studi dove fino a questa sera si terranno le prove dei big in gara a Sanremo 2025. Qualcosa però, pronunciato dall’ospite in collegamento, ha letteralmente gelato lo studio, Caterina Balivo compresa: ma cosa è successo di preciso?

Il gelo calato nello studio de La Volta Buona è stato causato da un ‘pericoloso’ spoiler su una cantante in gara a Sanremo 2025: Giorgia. Impegnata nelle prove, avrebbe – come prevedibile – stupido tutti con la sua voce. Dall’inviato di Caterina Balivo arriva una dettagliata descrizione: “C’è stata una grandissima standing ovation”. A questo punto, Luca Dondoni collegato con la trasmissione, ha tuonato: “Attenzione, questa cosa non credo che si possa dire…”. Cala così il silenzio nel salotto di Rai Uno, una sorta di imbarazzo generale presto spezzato proprio da Caterina Balivo: “Non abbiamo detto nulla di strano o di nuovo, lo sanno tutti che Giorgia è pazzesca!”.

Sanremo 2025, ‘panico’ a La Volta Buona per lo spoiler su Giorgia

Domenico Marocchi, carpito il momento ‘spigoloso’ dopo le parole di Luca Dondoni e il presunto ‘spoiler’ su Giorgia e Sanremo 2025, ha subito specificato: “Non siamo gli unici presenti qui, queste notizie si trovano ovunque”. In effetti, non sembra particolarmente grave parlare del feedback a proposito delle prove dei big in gara nella kermesse; soprattutto quando si parla di un nome che spicca nella musica italiana proprio per potenza e talento vocale quale Giorgia.