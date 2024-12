Anche se siamo solo a dicembre, tutto sembra essere definito per Sanremo 2025, che si terrà tra pochi mesi. E si parla già di conduttori e co-conduttori! Chiaramente, come già sappiamo da qualche tempo, al timone del Festival della Canzone Italiana ci sarà Carlo Conti che prende il posto dopo il lungo e onorato servizio di Amadeus. Spuntano però altri nomi per chi affiancherà il presentatore, come quello di Alessandro Cattelan, oramai figura confermata per questa nuova edizione.

Appare poi quello di Selvaggia Lucarelli, con voci che la vedrebbero a fianco del conduttore o addirittura alla guida del Dopofestival. La giornalista è stata ospite del programma “Da noi…a ruota libera“, e ha spiegato di non voler svelare fino all’ultimo se anche lei farà parte del cast del programma più atteso dell’anno. Da brava creatrice di suspance, Selvaggia Lucarelli non ha voluto sbottonarsi e ha lanciato una battuta sulla sua presenza a Sanremo 2025, dicendo di non dire nulla altrimenti non arriverebbe nessun cantante. Si sa, la giornalista è conosciuta per i giudizi taglienti e pochi peli sulla lingua, atteggiamento che ormai la rende protagonista di numerosi talent come Ballando con le Stelle 2024.

Selvaggia Lucarelli conduce Sanremo 2025? Di certo durante “Da noi…A ruota libera” non si è tirata indietro dal lanciare una frase pungente: “Mi piacerebbe tantissimo avere il cartoncino in mano e annunciare la canzone di Fedez”, ha detto. “Rompiamo l’Internet! Carlo, pensaci“. Insomma, una piccola battuta che però sta già accendendo le supposizioni su una sua possibile presenza al famoso festival. La nuova edizione punterà ancora a trovare una serie di chicche di gossip per lasciare il pubblico a bocca aperta con Tony Effe e Fedez che durante gli scorsi mesi si sono comportati a mo’ di cane e gatto.

Mentre secondo quanto svelato a Citofonare Rai2 da Rossella Erra, Selvaggia Lucarelli non calcherà il parco dell’Ariston ma potrebbe essere “relegata” al ruolo di conduttrice per il Dopofestival di Sanremo 2025 a fianco di Alessandro Cattelan. Ciò confermerebbe anche l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia, che poco ha a RTL 102.5 ha svelato che sì, potremmo vedere la giornalista nel cast del festival, ma non nelle vesti di conduttrice. Intanto si rincorre la schiera di nomi dei possibili conduttori e vicino a quello della Lucarelli fa capolino anche quello di Geppi Cucciari.