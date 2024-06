Sbarca sulla spiaggia rosa di Budelli (chiusa da trent’anni): influencer multata/ 1.800 euro di sanzione

Si chiama Rogeria, è brasiliana ma fa la guida turistica a Dubai ed è diventata famosa sui social, tutto ad un tratto, per aver infranto un divieto: quello di non avvicinarsi alla spiaggia rosa di Budelli, in Sardegna. La donna, sui social, ha pubblicato un video nel quale mostra appunto l’avvicinarsi di un’imbarcazione, con lei a bordo, alla famosa spiaggia, ma non finisce qui: l’influencer è infatti scesa, calpestando quella zona protetta nell’arcipelago della Maddalena alla quale è vietato categoricamente fare accesso. Sulle note de “La vie en rose”, la donna si è ripresa mentre passeggiava su quella spiaggia paradisiaca, che è appunto chiusa ai turisti.

Il suo video non è passato inosservato e ben presto si è scatenata una bufera mediatica che ha visto al centro proprio la donna, poi individuata grazie alla Guardia costiera, che ha rintracciato la guida turistica a Dubai, dove nel frattempo aveva fatto rientro. Nei suoi confronti le autorità italiane hanno emesso una sanzione amministrativa di 1800 euro, che dovrà pagare appunto per aver infranto la Legge nel nostro Paese.

Spiaggia rosa di Budelli: da trent’anni è vietato entrarvi

Dopo aver ricevuto la multa salata, la guida turistica brasiliana ha sfoggiato sui social l’infrazione, pubblicandone appunto la foto: il gesto non è piaciuto ai sardi, che già avevano poco apprezzato lo “sbarco” della signora sulla spiaggia rosa di Budelli. La sanzione per aver infranto il divieto di avvicinamento e di sbarco sulla spiaggia rosa è di 300 euro mentre quella per il catamarano sul quale la donna viaggiava è di 1.500 euro: in totale, dunque, la donna dovrà pagare all’Italia ben 1.800 euro per non aver rispettato il divieto.

La multa ha riguardato infatti non solamente Rogeria, la donna brasiliana, ma anche il catamarano sul quale viaggiava, poiché è entrato nel parco senza alcuna autorizzazione di ingresso. Dal 1994 vige il divieto di accesso alla spiaggia rosa della piccola isola di Budelli: da trent’anni, infatti, turisti e sardi non possono accedervi per non rovinare l’ecosistema che dà il colore rosa alla sabbia. Nonostante questo, in tanti negli anni hanno provato ad avvicinarsi all’isola, venendo ovviamente puniti dalla Legge: l’ultima in ordine temporale è stata proprio la signora brasiliana con sede a Dubai, che non felice della multa presa l’ha anche sfoggiata sui social.











