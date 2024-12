Sacralità e musica si uniscono questa sera – 24 dicembre 2024 – in occasione della Vigilia; Rai Uno propone uno speciale dedicato alla festività incombente, un evento dedicato alla musica, all’arte in generale, senza dimenticare lo spirito religioso che accompagna il senso della ricorrenza. La scaletta Le Note del Natale 2024 è un piacevole viaggio tra note e cultura, il tutto veicolato da volti noti dell’arte italiana e non solo.

La scaletta Le Note del Natale – in onda su Rai Uno, 24 dicembre 2024 – propone subito un viaggio accompagnato dalla voce del tenore più amato: Andrea Bocelli. Con lui entriamo completamente nell’atmosfera dell’evento e soprattutto nel clima natalizio che riscalda il cuore. A seguire l’intervento di Roberto Bolle e Claudio Baglioni; due personalità che – tra musica e danza – rappresentano la bellezza artistica italiana con l’arduo compito non solo di augurare delle serene festività ma anche di ergersi a fonte di ispirazione per le generazioni. Non c’è una vera e propria scaletta Le Note del Natale, piuttosto un susseguirsi di interventi, contributi, grazie a volti che nei settori specifici primeggiano.

Le Note del Natale 2024, come vederlo in streaming

Per chi si fosse perso lo spettacolo di questa sera fin dai primi minuti o semplicemente volesse apprezzare nuovamente lo spettacolo magnifico andato in onda su Rai Uno con Le Note del Natale 2024, ecco come vederlo in streaming. L’evento sarà disponibile come di consueto sull’applicazione Rai Play; un metodo consolidato ed efficace che permette agli utenti di poter apprezzare in qualsiasi momento in streaming le trasmissioni e gli eventi più seguiti.