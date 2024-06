Scomparsa Mara Favro/ L’ultimo messaggio inviato: “Ho deciso di lasciare la pizzeria…”

A Chi L’ha Visto il caso di Mara Favro, la donna scomparsa da Susa, in provincia di Torino, lo scorso 7 marzo. La mamma 51enne è uscita di casa per andare al lavoro e non è più tornata e il programma di Rai Tre condotto da Federica Sciarelli ha sottolineato come la stesse avesse conosciuto un uomo qualche giorno prima di scomparire. E’ stato proprio a quest’ultimo che ha deciso di mandare alcuni messaggi piuttosto “sospetti” attraverso cui la stessa Mara Favro sottolinea la volontà di lasciare il luogo di lavoro, la pizzeria: “Mi trattano come una pezza per i piedi ma io valgo molto di più”, scrive Mara Favro, aggiungendo appunto la decisione di mollare il locale.

Mara Favro ha inviato questo messaggio alle ore 6:21 dello scorso 8 marzo, ed è stato di fatto l’ultimo inviato dalla stessa visto che è proprio da quel giorno, quindi da poco più di tre mesi, che la 51enne è sparita. Sulla vicenda sta indagando la procura di Torino che si muove per omicidio, indagine che è contro ignoti e che è stata avviata dopo che il fratello, ieri presente in studio a Chi l’ha Visto, ha presentato una seconda denuncia proprio per omicidio ma anche occultamento di cadavere.

SCOMPARSA MARA FAVRO: DIFFICILE CREDERE NELL’ALLONTANAMENTO VOLONTARIO

Come spesso e volentieri avviene in casi simili, leggasi ad esempio quello recente di Greta Spreafico, è difficile crede all’allontanamento volontario e ad un eventuale suicidio, tenendo conto tra l’altro che Mara Favro aveva anche una bimba di soli 9 anni che non avrebbe mai lasciato da sola e per cui aveva già dei programmi in un futuro prossimo. Ecco perchè ieri Fabrizio Favro ha diramato un appello in tv dalla Sciarelli, sottolineando appunto come la sorella non si sia suicidata, e come gli inquirenti abbiano gli elementi per poter indagare al meglio.

Ma dove è finita Mara Favro, e soprattutto, dov’era quando ha inviato quel messaggio “sfogo” di cui sopra? Stando a quanto fa notare il programma di Rai Tre la sera prima di scomparire, attorno alle ore 22:45, la donna ha scritto sempre all’uomo misterioso, chiedendogli se potesse passarla a prendere dalla pizzeria di Chiomonte, ma lo stesso gli avrebbe risposto in maniera negativa dicendole di essere a Torino “Potevi avvisarmi prima”. “Quel messaggio credo che me l’abbia mandato lai”, dice l’uomo rimasto anonimo “Ma io questa ragazza non la conoscevo prima quindi non posso dire se era lei a scrivermi”.

SCOMPARSA MARA FAVRO: IL MISTERO DEL PASSAGGIO DOPO LA PIZZERIA

Quest’uomo gli ha scritto in seguito degli altri messaggi un po’ preoccupati che non verranno mai consegnati. Dunque l’amico non avrebbe incontrato la donna, e la stessa è probabile che sia tornata a casa chiedendo un passaggio a qualcuno e precisamente all’ex pizzaiolo della pizzeria. Una versione quest’ultima che è stata però smentita dallo stesso, che aveva invece dichiarato poco tempo fa che era stata Mara a dargli un passaggio non avendo la patente, e che i due si erano visti alle due di notte.

C’è anche l’ipotesi dell’autostop: che Mara sia finito in macchina di qualche malintenzionato e che poi sia successo qualcosa di grave? Ipotesi che andranno vagliate al meglio ma la cosa certa è che tutti sono convinti che Mara Favro non possa aver scelto un gesto estremo, a cominciare da amici e famigliari intervistati da Chi L’ha Visto, che sottolineano il grande attaccamento per la figlia. L’ultimo mistero riguarda una foto scura inviata con il cellulare alle 5:44 in cui si vede pochissimo di lei, sempre allo stesso uomo: cosa è successo quella notte a Mara Favro?











