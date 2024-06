Soluzioni Liceo Scienze Umane, Seconda Prova Maturità 2024/ Risultati: traccia svolta e risposte quesiti

MATURITÀ 2024, LE SOLUZIONI DELLA SECONDA PROVA DEL LICEO SCIENZE UMANE: ECCO DOVE TROVARLE

Poche ore dopo la fine a livello nazionale della Seconda prova del Liceo delle Sciente umane per la Maturità 2024 sono state finalmente rese note sia le tracce scelte dal Ministero (che potete trovare a questo link nel caso cerchiate quelle dell’indirizzo tradizionale, oppure a quest’altro nel caso voleste quelle dell’indirizzo economico) che le prime soluzioni: nulla di ufficiale – però – perché dal conto del MIM tradizione vuole che gli studenti non possano avere imbeccate ufficiali; anche perché durante il colloquio orale della Maturità 2024 al candidato del Liceo delle Scienze Umane la Commissione può sempre (ri)presentare la sua Seconda prova per commentarla e trovare assieme le soluzioni ai punti sbagliati o ignorati.

A dare una piccola mano a tutti gli impauriti maturandi (fortunatamente!) ci hanno pensato i portali Skuola.net e Studenti.it, che hanno messo al lavoro i loro tutor e docenti esperti per svolgere assieme ai ragazzi – ovviamente da casa – la Seconda prova della Maturità 2024 del Liceo delle Scienze Umane, pubblicando tutte le soluzioni sui loro siti. Eccovele tutte, divise per indirizzo e per sito:

– La traccia della Maturità 2024 del Liceo Scienze Umane svolta da Studenti.it

– La traccia e la soluzione per l’indirizzo economico delle Scienze Umane da Studenti.it

– Tutte le tracce svolte da Skuola.net e le soluzioni per la Seconda prova della Maturità 2024 del Liceo delle Scienze Umane

SOLUZIONI E TRACCE UFFICIALI SECONDA PROVA DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE: I QUESTITI PROPOSTI AI DUE INDIRIZZI

Insomma, la pubblicazione non ufficiale delle soluzioni della Seconda prova della Maturità 2024 rappresenta per tutti i maturandi del Liceo delle Scienze Umane (e non solo) una sorta di giro di boa che dai due scritti li traghetterà – nei prossimi giorni – diretti diretti verso il temutissimo orale; ma per noi che seguiamo gli Esami di Stato comodamente da casa è arrivato il momento di tirare le somme, recuperando tutte le tracce che i ragazzi si sono trovati nei plichi ministeriali e che possono aiutarvi a comprendere meglio le soluzioni che vi abbiamo linkato poche righe fa.

Partendo dall’indirizzo classico, il testo era incentrato attorno all’importanza del’interazione attiva con l’ambiente educativo, con la richiesta di formulare una breve riflessione partendo da un testo di John Dewey – ‘Esperienza e educazione’ – e da un altro di Maria Montessori – ‘La mente del bambino’ -, con una seconda parte composta da quattro quesiti su media e tecnologia, educazione multiculturale, il rapporto tra democrazia e sociologia e il concetto di welfare state.

Dall’altra parte – invece – per l’indirizzo economico del Liceo delle Scienze Umane, la Seconda prova della Maturità 2024 si è concentrata attorno al tema del ‘Benessere, benestare, felicità pubblica: verso il superamento del Pil’; con domande che andavano – appunto – dal concetto di Pil, fino alla differenza tra crescita economica e sviluppo sociale, passando anche per la tutela dei beni comuni e per l’articolo 36 della Costituzione.

