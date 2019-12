SOMMARIO/ N° 73 – Ottobre 2019 – L’esperienza della scoperta

Mi piace paragonarmi ad un girovago delle montagne che, senza conoscere il sentiero, s’arrampica lentamente e faticosamente, e spesso deve tornare sulle sue tracce, perché oltre non può andare.

Poi, consapevolmente o per fortuna, trova una nuova traccia che lo porta più in là, finché quando raggiunge la cima trova con sua vergogna che c’è una bella strada maestra dalla quale avrebbe potuto salire, se soltanto avesse avuto la sorte di trovare il giusto approccio ad essa.

Nei miei lavori, naturalmente, non dico niente al lettore di tutti i miei errori, ma descrivo soltanto quella strada principale dalla quale egli ora può salire le stesse altezze senza difficoltà.

[Hermann Von Helmholtz, in William I. Beveridge, L’arte della ricerca scientifica, Armando, 1981]

EDITORIALE

di Mario Gargantini

SCIENZAinATTO

Le illusioni ottiche e il nostro cervello

di Alessandro Farini

Scienza e fede nelle parole di Benedetto XVI

di Alessandro Giostra

SCIENZA&STORIA

Primo Levi e il Sistema Periodico degli Elementi

di Franco Camisasca e Emanuele Ortoleva

SCIENZ@SCUOLA

Basta e avanza! Intrecci tra matematica e lingua

di Andrea Gorini

Dal quadrato al cerchio: il genio di Leonardo

di Claudia Perrone Capuano

I corpi galleggiano. Osservare e sperimentare per imparare

di Viviana Mezzacapo

La digestione: dalla mela alle vitamine

di Franco Frigeri

«Fare scienza» alla Secondaria di primo grado. Minerali e rocce: laboratori dalla classe all’open day

di Serena Salvemini e Duccio Tampucci

L’angolo di Zio Albert – Primi passi nella Fisica

Che fai tu Luna in ciel?

di Sergio Musazzi

SCIENZA&LIBRI

La coscienza è un istinto. Il legame misterioso tra il cervello e la mente

di Michael S. Gazzaniga – Recensione di Renzo Gorla

Il clima globale cambia. Quanta colpa ha l’uomo?

di Ernesto Pedrocchi – Recensione di Adalberto Porrino

I Diari Berlinesi (1857-1859) di Giovanni Virginio Schiaparelli

di Clara Silvia Roero e Pasquale Tucci – Recensione di Mario Gargantini

Leonardo in Britain. Collection and Historical Reception

a cura di Juliana Barone e Susanna Avery-Quash – Recensione di Maria Cristina Speciani

Scienziate nel tempo. 100 biografie

di Sara Sesti e Liliana Moro – Recensione di Raffaella Manara

Uomo Natura Cultura. Riscoprire la realtà

di Fiorenzo Facchini – Recensione di Maria Elisa Bergamaschini

Libri per Ragazzi

Dal silenzio al rumore, dal buio alla luce

di Romana Romanyshyn e Andriy Lesiv – Recensione di Maria Cristina Speciani

SCIENZAEVENTI

Insegnare la SCIENZA con passione. Presente e passato si incontrano!

di Alessio Rocci

La meraviglia del cervello umano

di Nadia Correale

Aspetti linguistici dell’apprendimento della matematica nella scuola primaria

di Graziella Visconti

