Il sostegno alle famiglie 2024 può essere richiesto entro il 30 dicembre di quest’anno e viene garantito ai dipendenti pubblici che hanno dei figli con disabilità oppure in età scolare. Il contributo viene dato in base alla fascia reddituale in cui si trova il nucleo familiare.

Il bonus in questione dunque, è destinato ai figli dei lavoratori iscritti alla Gestione Magistrale e si distingue in contributi formativi e assegni di frequenza. La procedura per farne richiesta è totalmente telematica e può avvenire in piena autonomia (senza intermediari finanziari).

Sostegno alle famiglie 2024: importi e requisiti

Il sostegno alle famiglie del 2024 viene dato in base all’ISEE. I destinatari sono i figli organi di iscritti alla gestione Magistrale a cui vengono riconosciuti gli assegni di frequenza in base al reddito percepito dall’intero nucleo:

ISEE entro 21.000€ : importo corrispondente a 850€ annui;

: importo corrispondente a 850€ annui; ISEE più alto di 21.000€: la cifra si riduce a 600€ annui.

I contributi formativi invece, spettano agli orfani o i figli iscritti alla Gestione Magistrale ma con un handicap. Anche in questo caso l’importo varia in base al reddito economico dell’intero nucleo (fanno fede le stesse condizioni sopra esposte per alcune categorie, per altre il contributo è differente).

Contributi formativi

Gli incentivi con un ISEE basso sono proporzionati a quest’ultimo. Anche i contributi formativi vengono suddivisi per fasce di reddito e per livello di istruzione:

Chi va all’asilo nido, alla scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (fino al 2° anno massimo) percepisce un contributo di 850€ fino all’ISEE massimo di 21.000€ e 600€ in caso di ISEE superiore a 21.000€. Chi frequenta le scuole speciali, post obbligo propedeutiche al fine di entrare in un contesto socio lavorativo percepisce 1.000€ (con ISEE massimo di 21.000€) e 800€ nel caso in cui l’ISEE superasse i 21.000€.

Il sostegno alle famiglie del 2024 per i figli con disabilità è un’ottima opportunità per migliorare gli aiuti nei confronti dei nuclei in cui le difficoltà sono oggettive (sia di natura personale che economica).

Come fare domanda

La domanda va presentata accedendo digitalmente al Portale Prestazioni Welfare e farlo entro le ore 12:00 del 30 dicembre 2024. Una volta effettuato l’accesso alla dashboard è indispensabile andare su “Assegni di Frequenza e Contributi Formativi”.

Infine va compilata la domanda (prestando attenzione ad inserire tutti i dati sia del beneficiario che ISEE) e seguire l’iter richiesto.