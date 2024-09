La puntata odierna di Domenica In ospita un campione indiscusso dello sport, ex calciatore e bandiera di Juventus e nazionale: Stefano Tacconi. Circa due anni fa ha vissuto il calvario della malattia, un aneurisma cerebrale che ha messo a repentaglio la sua vita. Come un lottatore, come in campo, ha tenuto duro senza mai mollare e oggi può dirsi felice di aver vinto la partita più importante. “Adesso sto abbastanza meglio dai, ho superato i momenti brutti. Non ce lo aspettavamo, sono cose che arrivano da dietro l’angolo… Ma ora sto bene; ho ancora qualcosa da fare ma la partita diciamo che è vinta, bisogna però stare attenti alle ricadute”.

Stefano Tacconi ha ripercorso insieme a Mara Venier i primi attimi di quel malore improvviso: “Ho cominciato a sentire un po’ di mal di testa, menomale che c’era mio figlio; dopo pochi secondi da quella sensazione sono andato in coma. Mio figlio Andrea mi ha salvato, le prime cure sono arrivate da lui… Poi mi sono svegliato dopo 15 giorni dal coma”. L’ex calciatore si è lasciato andare ad un toccante e profondo pianto a Domenica In, colpito dal grande affetto del pubblico dopo aver osservato un video in suo onore. Altrettanto commovente l’abbraccio di Mara Venier che con lui ha condiviso anche la conduzione proprio nel programma alcune edizioni fa.

Nello studio di Domenica In sono poi arrivati la moglie di Stefano Tacconi, Laura Speranza, e il figlio Andrea che come raccontato è stato il primo a prestare soccorso al padre nel momento del malore, un aneurisma cerebrale. “Mi arrivò la chiamata e ho ancora in mente le parole della dottoressa che mi metteva al corrente dell’aneurisma, mi disse: ‘E’ gravissimo’, mi sono sentita pietrificata…”, questo il toccante racconto della moglie dell’ex calciatore, ha poi aggiunto: “Quando ha iniziato a riprendersi chi c’era con lui? C’eravamo noi, mio figlio Andrea disse che la Juve aveva vinto e lui alzò il pollice… Sotto la finestra c’erano tanti tifosi ad urlare il suo nome proprio in quel momento, è stato pazzesco, qualcosa che non si dimentica”.

Ha ripreso la parola Stefano Tacconi per raccontare col sorriso il primo incontro con la moglie Laura Speranza. “Ci siamo incontrati mentre ero in ritiro, lei veniva da un’esperienza da Miss Italia in Trentino, io ero lì e la incontrai tramite un mio amico; entrò per la cena in albergo. Io ero ancora sposato con la mia prima moglie, i primi tempi ero un po’ birichino… Le dissi: ‘Aspetta un attimo, sistemo una cosa e poi torno…’“.

In occasione della sua presenza a Domenica In, Stefano Tacconi non poteva non ricordare il suo ex compagno di squadra oltre che grande amico Totò Schillaci, scomparso alcuni giorni fa. “Quel vecchio detto dice che vanno via sempre i migliori… Quando è arrivato alla Juventus era spaesato, io ero capitano: c’è stato questo feeling reciproco fin da subito, sentivo che fosse giusto dargli una mano dato che si sentiva in difficoltà in ambiente nuovo per lui”. L’ex calciatore ha poi aggiunto: “E’ stata un’amicizia che durava ancora oggi, dovevamo fare una cena venerdì e invece c’è stato il funerale…”.