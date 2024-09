Stefano Tacconi malattia, come sta dopo l’aneurisma

Stefano Tacconi sarà tra gli ospiti di Domenica In oggi sabato 21 settembre 2024, l’ex portiere della Juventus coglierà l’occasione per tornare a parlare degli ultimi complicati anni affrontati, che dopo l’aneurisma che lo ha colpito si sono rivelati complessi e lo hanno portato a iniziare una nuova vita. A Verissimo da Silvia Toffanin, Stefano Tacconi aveva confessato le sue difficoltà dopo la malattia che lo ha colpito: “Faccio fatica, ho fatto tanto sport ma ora faccio davvero fatica. Se sono diventato più sensibile? Quello sì, lo ero anche prima ma ora è una parte di me che è aumentata”.

Diretta MotoGp/ Gara live streaming video tv: Martin davanti a Bastianini! (Gp San Marino 2024, 22 settembre)

Lo stesso Stefano Tacconi ha poi svelato che anche nel rapporto con i figli sono cambiate le cose, vista la grande paura e lo spavento preso negli ultimi anni, un periodo diventato brutto in particolare per la figlia più piccola del celebre ex portiere della Juventus, a tal proposito Stefano Tacconi ha ammesso. “Con la malattia ho potuto misurare ancora di più l’amore della mia famigliache mi è sempre stata vicino”.

Stefano Tacconi, chi è la moglie Laura Speranza/ "Il dottore le disse di pregare, ma non ha mollato"

Malattia Stefano Tacconi, l’ex portiere: “Prima mi sentivo invincibile”

Per Stefano Tacconi sono saltate in aria e si sono ribaltate le priorità della vita, l’ex Juventus aveva vissuto una vita quasi da Iron Man, sentendosi forte e forgiato davanti agli eventi della vita. Ma l’aneurisma che lo ha colpito gli anni scorsi lo ha portato a sbattere contro la realtà, facendo uscire le fragilità dell’ex azzurro: “Mi sentivo invincibile, adesso ho preso coscienza dei miei limiti. Sono diventato più emotivo, attento alle cose, la malattia è stata anche un’opportunità” ha confessato in una intervista rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin.

Diretta cronometro Mondiali ciclismo 2024/ Streaming video Rai 2: c’è Filippo Ganna (oggi 22 settembre)

Oggi Stefano Tacconi sta meglio dopo la malattia e il periodo buio affrontato e ha preso pienamente coscienza di quanto accaduto, traendo anche quei pochi lati positivi che gli ha insegnato quello che è stato sicuramente uno dei momenti più neri della sua vita.