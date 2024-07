Taylor Swift; pioggia di malori dopo il concerto; fan in ospedale/ Ecco cos’è successo

Malori a Milano dopo il concerto di Taylor Swift

La presenza di Taylor Swift in concerto a Milano ha portato tantissime persone ad invadere il capoluogo lombardo per poter assistere allo spettacolo della cantante americana. Tutto è andato per il meglio almeno fino alla chiusura dello show quando in città sono stati registrati tantissimi malori. Subito il grande evento, attesissimo da mesi in Italia, secondo quanto fa sapere l’Ansa, in città sarebbero stati registrati diversi malori tra le persone che erano presenti a San Siro. I disagi sarebbero avvenuti durante il deflusso delle persone da San Siro e non sarebbero mancati alcuni incidenti e malori.

Secondo le fonti del 118 e della Polizia Locale, come fa sapere l’Ansa, i disagi maggiori sarebbero stati registrati poco dopo la mezzanotte in piazza Axum e nella stazione M1 di Lotto dove alcune donne avrebbero accusato dei malori, con ansia e svenimenti.

Incidenti dopo il concerto di Taylor Swift a Milano: cos’è successo

Secondo quanto riferisce l’Ansa, i disagi registrati dopo il concerto di Taylor Swift a Milano avrebbero causato il ricovero di una ragazza in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, tutti avrebbero accusato malori passeggeri e non ci sarebbero stati gravi conseguenze.

I concerti di Taylor Swift a Milano hanno comunque scatenato l’entusiasmo dei fan della cantante americana che sono rimasti soddisfatti dal lungo show della propria beniamina che, nel corso del lungo spettacolo, si è anche emozionata di fronte all’incredibile affetto che il pubblico le ha dimostrato oltre ad aver eseguito ben 46 brani divisi in 10 atti con oltre 3 ore di musica.











