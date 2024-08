Alex Petri di Temptation Island 2024 rompe il silenzio su Vittoria Bricarello: “Bacio con Simone? Imbarazzo”

Sono state una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island 2024, Alex Petri e Vittoria Bricarello. A decidere di partecipare alla trasmissione è stata la ragazza per testare l’amore e la fiducia del suo ragazzo che l’ha sempre estromessa dalla sua vita. Sin da subito entrambi si sono mostrati freddi e distanti e mentre lui ha elencato una serie di caratteristiche che non apprezzava della sua ragazza, lei dopo aver passato un paio di giorni a piangere si è gettata nelle braccia del tentatore Simone Dell’Agnello. In molti hanno ipotizzato che fossero una coppia finta e che ad entrambi non fregasse nulla l’uno dell’altra.

Ebbene adesso dopo giorni dalla fine del reality, Alex ha deciso di rispondere a degli ask su Instagram rivelando dei retroscena su Temptation Island 2024 e cosa ha provato quando ha visto la sua fidanzata Vittoria baciare il single Simone: “Purtroppo, al contrario di ciò che si pensa, io non ho visto il video del bacio prima del falò ma l’ho visto con voi nella puntata in tv! Penso non sarebbe cambiato nulla, però credo anche che ci siano tempi e modi per fare le cose. Diciamo che avrebbe potuto aspettare almeno il confronto. Ho provato delusione e imbarazzo.”

Temptation Island 2024, Alex Petri: “Come sono i rapporti con Vittoria? Ad oggi non ci siamo mai visti”

Vittoria Bricarello ed Alex Petri si sono lasciati a Temptation Island 2024 e la ragazza ha scelto di continuare la conoscenza con il single Simone Dell’Agnello. Sempre attraverso i social ad Alex è stato chiesto se si aspettava un comportamento del genere da parte della sua ragazza: “Onestamente no. Da come siamo entrati e per le motivazioni per le quali siamo entrati e anche per la rassicurazioni che ogni giorno mi dava, no, non me lo sarei aspettato. Sono rimasto stupito.” E subito dopo ha rivelato come sono i rapporti oggi: “Ad oggi, non abbiamo rapporti e, dopo il programma, non ci siamo mai visti.”