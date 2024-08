24 ore senza scosse di terremoto le ultime vissute ai Campi Flegrei. L’Ingv non ha infatti segnalato alcun movimento tellurico sospetto nella caldera, di conseguenza quella di ieri è stata una nuova giornata tranquilla. Fino a quando durerà la calma, nessuno sa dirlo, ma gli esperti continuano a ripetere che nessun evento catastrofico è all’orizzonte (secondo i dati continuamente monitorati) ma che non sono da escludere anche nuovi eventi sismici come quello del 20 maggio scorso con una magnitudo di 4.4 gradi sulla scala Richter, o di fine luglio con una M di 4.0.

In attesa di novità da questo fronte, i cittadini della zona flegrea possono iniziare a richiedere i fondi stabiliti dal decreto, destinati agli sfollati di fine maggio, coloro che vivono in una casa che non è più ritenuta agibile e che devono quindi trovarsi una nuova sistemazione. A secondo della gravità del caso, il decreto inerente le scosse di terremoto ai Campi Flegrei, prevede somme che variano fra i 400 e i 900 euro e per richiedere ciò che spetta non si deve fare altro che presentare un modulo apposito al proprio comune di residenza, con tanto di dichiarazione di inagibilità dell’abitazione.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: TEMPISTICHE PER IL BONUS

Ovviamente bisogna allegare anche un documento di identità in corso di validità che certifichi di essere proprietario dell’immobile in questione. Il decreto post scosse di terremoto ai Campi Flegrei non è rivolto a tutti i cittadini della zona flegrea indistintamente ma solo a coloro che abitano in quel di Pozzuoli, l’epicentro dei movimenti tellurici, nonché Bacoli e la zona ovest del capoluogo campano.

Per effettuare domanda è necessario che la casa che risulta essere inagibile sia la prima casa e non la seconda, ed inoltre, in merito alle tempistiche, è necessario consultare il proprio comune di residenza per non sbagliare. Fondamentale è presentare la domanda entro i tempi massimi, pena il rischio di rimanere al di fuori del bonus. Non è da escludere inoltre che, oltre al documento di identità e alla dichiarazione di inagibilità, il comune possa richiedere ulteriori incartamenti.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: COME SONO DIVISI I COMPENSI

Ricordiamo che i 900 euro sono previsti per quelle famiglie composte da almeno 5 persone, mentre i 400 euro sono destinati ai “single”. I 500 euro invece per le famiglie composte da due persone, quindi 700 per tre e infine ottocento per 4.

L’idea del governo Meloni, come del resto dimostrato fino ad oggi, è di mettere in pratica delle azioni concrete per aiutare la popolazione dei Campi Flegrei colpita da continue scosse di terremoto, ed è per questo che il ministro Luca Ciriani, che si occupa dei rapporti con il parlamento, ha fatto sapere che l’esecutivo potrebbe lavorare anche a ferragosto, alla luce appunto dei numerosi interventi in programma nei prossimi giorni con scadenze prioritarie. Da segnalare infine che il Centro operativo di Pozzioli ha cessato la sua attività di competenza essendo passati più di due mesi dalla scossa di magnitudo 4.4 gradi del 20 maggio scorso.