TERREMOTO OGGI: TREMA LA TERRA A PARMA

Il 5 agosto 2024 si apre in mattinata con una serie di scosse di terremoto, segnalate come avviene di consueto dall’Ingv, l’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanica italiano, che oggi giorno sul proprio sito ufficiale ci aggiorna con un report puntuale e preciso sulle scosse che hanno interessato il nostro Paese. Il primo sisma di questa giornata di magnitudo superiore a 2 si è registrato a Parma, più precisamente a 6 km a Sud dal capoluogo emiliano. La scossa, con magnitudo ML 3.0, è avvenuta alle 00:30.43, quindi mezz’ora esatta dopo la mezzanotte.

La scossa ha avuto coordinate geografiche latitudine 44.7480 e longitudine 10.3200 ed è stata registrata a una profondità di 16 km. Il Comune più vicino al sisma è stato Parma, seguito da Sala Baganza e Collecchio a 8 km, così come Felino, mentre a 10 si trova Montechiarugolo. Tra le grandi città troviamo, oltre a quella del capoluogo stesso, anche Reggio Emilia, Carpi, Cremona e Modena, tutte entro i 50 km. La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione, come dimostrano anche i vari messaggi su utenti arrivati sui social network. “Sentito, mi ha spostato il letto, che botta” scrive qualcuno, mentre qualcun altro chiosa con “che paura”.

TERREMOTO OGGI: SCOSSA ANCHE IN CALABRIA

La scossa a Parma non è stato l’unico terremoto di oggi di magnitudo rilevante. Un’altra scossa di ML 2.1 è avvenuta nella zona della Costa Calabra sud occidentale, che lambisce le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Il sisma è avvenuto alle 04:17:50 con magnitudo ML 2.1 e coordinate geografiche latitudine 38.4180 e longitudine 15.8430, ad una profondità di 11 km. Tra i Comuni più vicini all’epicentro troviamo Gioia Tauro, Palmi, Seminara, San Ferdinando e Rizziconi. Il nostro Paese è particolarmente soggetto a fenomeni sismici e per questo motivo ogni giorno vengono rilevati tanti movimenti del terreno, segnalati tempestivamente dall’Ingv, che dà spazio principalmente ai terremoti di magnitudo superiore al 2, segnalando però in un’apposita sezione anche i movimenti minori.