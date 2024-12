Tommaso Franchi avrebbe violato il regolamento del Grande Fratello 2024: cos’è successo

Tommaso Franchi si sarebbe reso protagonista di una violazione del regolamento del Grande Fratello 2024. Il concorrente è finito nel mirino del web per un comportamento che andrebbe contro le regole e che già in passato è stato punito da Alfonso Signorini e dalla produzione. Tommaso, infatti, avrebbe eluso le telecamere, arrivando a girarle personalmente. Stando a quanto segnalato dal web, Tommaso stesso avrebbe ammesso di “fare come gli pare” e gestire lui stesso le telecamere.

Cristina Bracci, chi è la mamma di Lorenzo Spolverato/ "Ha scritto una lettera al figlio dopo il suo crollo"

In una clip captata da alcuni utenti del social X (ex Twitter), Tommaso Franchi dice a Javier Martinez, Luca Giglioli e Alfonso D’Apice: “Anche ora c’ho proprio la telecamera puntata. Appena si gira la telecamera vi dico… A me mi è preso il matto in questi giorni, ora poi vi racconto. Io fo come mi pare. Le giro come voglio [le telecamere?]. Appena mi inquadrano io le giro. Se loro mi hanno detto qualcosa? Sì!”

Grande Fratello 2024, 20a puntata/ Diretta: Non è la Rai contro Le Monsè

Provvedimento disciplinare per Tommaso Franchi?

Parole, queste, con le quali Tommaso in effetti confermerebbe la violazione del regolamento del Grande Fratello 2024. Come detto, già qualche anno fa un comportamento simile è finito nel mirino di Alfonso Signorini, che ha smascherato in diretta dei concorrenti che avevano svitato i microfoni ambientali per parlare liberamente (e anche male) dei compagni d’avventura. Un atteggiamento che il web chiede, ora, sia applicato anche a Tommaso Franchi, che in settimana è già finito nel mirino delle critiche del web per un gesto un po’ troppo forte nei confronti di Mariavittoria Minghetti. Ci sarà, dunque, un provvedimento o tutto passerà sotto silenzio?