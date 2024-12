Grande Fratello 2024, gesto choc di Tommaso Franchi contro Mariavittoria Minghetti: video

Nuova bufera social per Tommaso Franchi rischia squalifica dal Grande Fratello 2024? Ieri notte il gieffino ha commesso un brutto gesto nei confronti di Mariavittoria Minghetti. Andando con ordine i due gieffini hanno iniziato un flirt all’interno della Casa più spiata d’Italia contraddistinto da alti e bassi. Tuttavia da quando la 32enne si è avvicinata ad Alfonso D’Apice, l’idraulico senese è diventato la sua ombra, seguendola ovunque anche con atteggiamenti inopportuni e ieri sera c’è stato uno gesto choc di Tommaso Franchi contro Mariavittoria Minghetti.

Ieri notte al Grande Fratello 2024, Tommaso Franchi ha preso Vittoria Minghetti per un braccio e l’ha tirata a sé per terra, rimproverandola: “Vieni giù! Sei fuori. Ma che ca**o dici?! Perché non usi il cervello? Sono le due di notte, sono le due! Perché non ti sei struccata, non ti sei lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e andare a letto insieme. Qual è il punto che non capisci, perché non ci arrivi?! Mi ci porti te ad arrabbiarmi perché non ti comporti in modo naturale.” L’ennesimo brutto gesto del 24enne, il cui video è visibile alla fine dell’articolo, ha fatto esplodere la bufera sui social ed in molti hanno chiesto provvedimenti, mentre nel frattempo sembra che Tommaso nasconda un segreto.

Tommaso Franchi rischia squalifica dal Grande Fratello 2024? Brutto gesto su Mariavittoria Minghetti: bufera web

Il gesto choc di Tommaso Franchi contro Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024 non è passato inosservato scatenando una vera e proprio bufera sui social dove molti utenti hanno chiesto a gran voce la squalifica dal reality o almeno dei provvedimenti. Anche se non mancano tuttavia anche commenti che smorzano cercando di difendere Franchi: “IO STO CON TOMMASO ❤️ Non si possono scambiare delle premure per delle molestie. Non si può scambiare una banale discussione tra due ragazzi che si stanno conoscendo per violenza. Alimentate odio inutile!”. Verranno presi dei provvedimenti nella prossima puntata del 30 dicembre 2024?

Su X è scoppiata la bufera e la richiesta di provvedimenti per Tommaso Franchi: “Siamo stanchi di continuare ad assistere a questo tipo di comportamenti di questo concorrente che voi vi ostinate ad elogiare e proteggere, dovete prendere dei provvedimenti subito!””I comportamenti di Tommaso Franchi sono da condannare così come all’epoca erano da condannare quelli da Basciano, ma ora come allora il programma sta romanticizzando l’inizio di una storia dal finale potenzialmente orribile. Io sono senza parole.” “L’ha presa con forza, le ha fatto storia perché non si è lavata i denti, non si è struccata e non si è messa nel letto con lui a leggere…si era semplicemente fermata a parlare con le altre ragazze, si sta esagerando e bisogna fermare Tommaso.”