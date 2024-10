SCAPPA CON LE CENERI DELLA MAMMA: IL CASO A “CHI L’HA VISTO”

Il caso del ragazzo scappato a Torino con il bancomat del papà e con le ceneri della mamma torna tra quelli trattati da “Chi l’ha visto“, in onda su Rai 3 alle ore 21:20 di oggi, mercoledì 2 ottobre 2024. Nella puntata precedente era stato raccolto l’appello della zia, la quale aveva raccontato di non riuscire più a rintracciare il nipote.

Le tracce si sono perse dopo la visita del ragazzo al padre Claudio, ricoverato in ospedale in seguito a un ictus. Dunque, il giovane è andato a trovare il padre, ma dopo avergli sottratto il bancomat (con relativo pin), è scappato senza tornare più. La zia ha raccontato che dalla carta del fratello mancano 1.700 euro, che sarebbero stati prelevati dal figlio.

Ora però l’uomo non ha più nulla sul suo conto corrente. “I soldi sono stati spesi per divertimento“, ha raccontato la zia. Inoltre, non si trova neppure la macchina: la donna sostiene che ce l’abbia il nipote. Il problema è che nell’auto c’era un oggetto molto importante per Claudio: il vaso con le ceneri della moglie.

L’APPELLO DEL PADRE E DELLA ZIA

Queste ceneri appartengono per la precisione alla prima moglie di Claudio, da cui ha avuto il figlio di cui si sono perse le tracce: la sorella ha raccontato a “Chi l’ha visto” che l’uomo le conservava in casa, però la nuova moglie non le voleva. “Dora è morta giovanissima e dal loro amore è nato questo figlio“, ha spiegato Maria Rosaria ai microfoni del programma di Federica Sciarelli. In collegamento, ha pure spiegato di aver avvisato il nipote, di avergli suggerito di chiamarla per risolvere la questione nel migliore dei modi. “Se non ti trovano i carabinieri, ti trova Chi l’ha visto“.

Il ragazzo, però, non ha risposto a nessuno dei messaggi mandati dalla zia, che gli chiedeva di tornare e lasciare le ceneri della mamma. Tra l’altro, il padre si trova in ospedale per l’ictus che lo ha colpito: “Torna! dammi almeno le ceneri, dei soldi non mi importa nulla“, ha detto lui. La stessa conduttrice si è emozionata quando, durante una videochiamata con la sorella, Claudio è riuscito solo a pronunciare il nome della prima moglie, scoppiando a piangere. “Tuo papà era paralizzato, non camminava e tu gli hai rubato il bancomat. Sei stato cattivo“, ha affermato delusa e amareggiata la zia.