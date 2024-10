Quando un volto noto decide di raccontarsi nel merito delle proprie fragilità e dolori, è sempre un gesto da elevare e applaudire. Lo dimostra la storia di Eleonora Giorgi alle prese con la malattia e nello specifico con un tumore al pancreas. La sua influenza, come quella di chi come lei nel tempo ha trovato la forza di raccontarsi, può servire da monito e supporto per chi come lei vive le medesime paure, angosce; sottolineando l’importanza di affidarsi all’amore. Ma cos’è il tumore al pancreas e cosa comporta la malattia di Eleonora Giorgi?

La malattia di Eleonora Giorgi – tumore al pancreas – è una patologia oncologica che colpisce per l’appunto l’organo menzionato e come circostanze simile può generarsi in forme e grandezze differenti arrivando a colpire anche altri organi e parti del corpo. Ancora oggi, nonostante i grandi studi nell’ambito, non è ancora possibile definire con precisione quali siano le cause che portano la malattia – il tumore al pancreas – a colpire.

Eleonora Giorgi, a proposito del tumore al pancreas – malattia scoperta mesi fa – ha spiegato come di recente abbia appurato la crescita delle metastasi, una condizione che chiaramente genera ulteriori timori ma che non è necessariamente una condizione irreparabile. L’attrice stessa ha raccontato di non volersi arrendere: “C’è ancora una speranza” – ha spiegato di recente a Verissimo – “Ma comunque vada non ho rancori perchè è stato l’anno più bello della mia vita, sono stata inondata di amore”.

Tornando alle caratteristiche cliniche della malattia di Eleonora Giorgi, cos’è il tumore al pancreas e quali possono essere i sintomi? Sono diversi gli aspetti da considerare; come riporta il sito dell’AIRC, dalla perdita improvvisa di peso all’inappetenza, passando per un forte dolore alla parte superiore dell’addome. Diversi sono i meccanismi di prevenzione che si possono adottare; tra questi sicuramente è assolutamente consigliato evitare il fumo, tra le cause dominanti del tumore al pancreas; così come seguire una dieta che includa tanta frutta e verdura.