Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: taglio dei parlamentari diventa legge (9 ottobre)

È un evento di portata storica che si palesa come un grande vittoria del Movimento Cinque Stelle. Ieri è stata approvata la legge per la riduzione del numero di parlamentari: i deputati passeranno da 630 a 400, mentre i senatori da 315 a 200. È una riforma che è stata accolta con un plebiscito da parte della Camera: 553 i sì, 14 i no e solo due gli astenuti. Di Maio esulta affermando che questa, oltre ad essere sicuramente una giornata storica per l’Italia, è una vera e propria vittoria del popolo. Con la diminuzione del numero di parlamentari è stato raggiunto il primario obiettivo al quale il Movimento Cinque Stelle aspirava sia durante il periodo della campagna elettorale, sia in occasione del primo accordo di governo con la Lega. Positivi anche i commenti di Conte che considera favorevole la diminuzione del numero dei parlamentari, che dovrebbe determinare una maggiore celerità di tutte le attività parlamentari. + Europa, pienamente concorde con gli europeisti, non sembra essere della stessa opinione.

Ultime notizie: ergastolo ostativo, la corte di Strasburgo boccia l’Italia

In coerenza con la convenzione dei diritti dell’uomo, la corte di Strasburgo boccia l’Italia sull’ergastolo ostativo: una punizione troppo dura. Sulla base degli accordi internazionali e delle indicazioni contenute nella stessa costituzione italiana, ad ogni essere umano deve essere garantita la possibilità di reintegrarsi nella società. L’ergastolo ostativo è stato definito come un trattamento degradante e inumano. Per contro, il ministro Bonafede afferma di non condividere assolutamente la visione dell’Europa.

Ultime notizie: eliminazione del superticket, ma attenzione ai tanti sprechi

Il superticket verrà abolito e dovrà essere pagato coerentemente al reddito. Il ministro Gualtieri afferma che la tassazione del contante, per combattere l’evasione, non sarebbe altro che una notizia falsa. Dalle indagini di Conf Commercio, gli sprechi sulla spesa pubblica locale sarebbero davvero ingenti, attestandosi a 66 miliardi. Le regioni peggiori sarebbero quelle del Sud Italia. Mattarella si esprime sui dazi Usa e auspica una risposta unita da parte di tutta l’Europa.

Ultime notizie: Uomo Vitruviano non andrà a Louvre

Uomo Vitruviano: il preziosissimo disegno di Leonardo da Vinci conservato nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia, non verrà dato al Louvre. È stato il Tar del Veneto a bloccare lo spostamento dell’antico progetto leonardesco, dichiarandola come un’opera inamovibile

Ultime notizie: Roma, gli addetti alla raccolta delle immondizie fanno i furbetti

È stata un’indagine delle Iene, con un servizio in onda nella puntata di ieri, a scovare l’atteggiamento scorretto di alcuni addetti del comune di Roma. Alcuni degli incaricati alla raccolta delle immondizie porta a porta, timbravano il cartellino e poi se ne andavano: riemerge così lo scandalo dei rifiuti che inonda la capitale.

Ultime notizie: fioccano esoneri in Serie A

La sosta del campionato per la nazionale calcistica ha portato a tanti cambiamenti di panchina. Di Francesco, allenatore della Sampdoria, ha raggiunto un accordo consensuale con la società uscendo così dal ruolo di guida tecnica della squadra. Confermata anche la notizia dell’esonero di Giampaolo al Milan: il suo sostituto sarà Stefano Pioli. Dietrofront in casa Genoa: nonostante i contatti con Francesco Guidolin, è stata confermata la fiducia a Aurelio Andreazzoli.



