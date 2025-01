Omicidio-suicidio a Gualdo Tadino: cos’è successo e ultime notizie

Nella frazione di Gualdo Tadino, alle porte di Perugia, marito e moglie sono stati trovati morti all’interno della loro casa: le forze dell’ordine – che stanno eseguendo i rilievi e le prime indagini – hanno confermato l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio con l’uomo 39enne che in passato aveva svolto il mestiere di guardia giurata che ha sparato alla moglie 30enne con la pistola che aveva in dotazione, per poi togliersi subito dopo la vita.

I due erano spostati dal mese di maggio dello scorso anno e non avevano avuto figli con il movente probabilmente ricollegato alla ventilata volontà dalla donna di lasciare il marito per ragioni che attualmente non sono state ancora chiarite; mentre a scoprire i due cadaveri sembra che siano stati i genitori dell’uomo che vivono poco lontano dal luogo della tragedia.

Ultime notizie: un cadavere trovato in strada il 4 gennaio nel milanese

Il cadavere di un giovane marocchino di età tra i 25 ed i 30 anni con diverse ferite da arma da fuoco, è stato trovato in strada nella tarda serata del 4 gennaio a Cisliano, un paese dell’hinterland milanese: il luogo del ritrovamento – ovvero Via regina Elena – si trova fuori dal centro abitato, con la conseguenza che le indagini sull’accaduto potrebbero rendersi difficili a causa dell’assenza di video di telecamere di sorveglianza; ma secondo le prime indiscrezioni la morte del giovane marocchino potrebbe essere legata a questioni di spaccio di droga, probabilmente – peraltro – ricollegate al similare omicidio dello scorso 26 dicembre di uno spacciatore, sempre a colpi d’arma da fuoco.

Visita lampo di Giorgia Meloni a casa di Donald Trump: ultime notizie

Con un viaggio lampo ed una permanenza sul suolo statunitense di poche ore, la premier Giorgia Meloni si è recata a Mar a Lago per parlare “testa a testa” con Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti che entrerà in carica il 20 gennaio: secondo il quotidiano statunitense New York Times, Giorgia Meloni ha parlato con il tycoon – tra le altre cose – del caso relativo a Cecilia Sala, insistendo particolarmente per avere risposte positive sul rilascio dell’iraniano detenuto su mandato statunitense. Trump – dal conto suo – ha lodato la premier italiana per aver “preso d’assalto l’Europa” e durante la permanenza nella residenza del presidente USA pare che i due leader abbiamo visto assieme anche un video-documentario relativo alle elezioni del 2020, oltre a parlare dei dazi.

Indagati i presunti killer dell’omicidio di Piersanti Mattarella: le ultime notizie sull’omicidio dell’ex presidente siciliano

La Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i due presunti killer del Presidente della regione Siciliana, Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato: si tratterebbe di Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese, due esponenti di alto livello della mafia che già da più di 30 anni si trovano in carcere con un ergastolo relativo ad altri omicidi che hanno commesso sul mandato del boss Totò Riina al quale erano fedelissimo. Questa decisione arriva 45 anni dopo l’omicidio, con la procura palermitana che – dopo aver ripercorso tutte le fasi dell’inchiesta – ha interrogato di nuovo diverse persone e collaboratori di giustizia; mentre resta, sullo sfondo di questa vicenda, l’ombra dei legami dei mandanti e degli esecutori del crimine, con l’estrema destra.

Maltempo in Gran Bretagna: ultime notizie e aggiornamenti in diretta

Una forte ondata di maltempo sta causando molti disagi in diverse zone della Gran Bretagna con un’enorme quantità di neve caduta nella notte che ha causato la chiusura di due aeroporti molto importanti – quello di Liverpool e quello di Manchester – bloccando partenze ed atterraggi: l’allerta meteo per neve è stato estesa anche alle tratte autostradali e alle strade minori della contea del Wiltshire, mentre un allerta meteo giallo è stato attuato sia in Irlanda che in Scozia.