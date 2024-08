Nella giornata di ieri ha preso il via il grande esodo delle vacanze, con milioni di italiani che nel fine settimana si sposteranno verso i luoghi di villeggiatura non soltanto verso le spiagge ma anche verso montagne e laghi. Naturalmente ci sarà anche l’arrivo di numerosi turisti stranieri. Dopo il bollino rosso di oggi, sarà quindi il primo fine settimana marchiato da “bollino nero” per il traffico e si avranno i soliti problemi sia sulle autostrade che sulle strade statali e regionali.

Gli esperti del settore hanno stimato che nel mese di agosto sul territorio italiano si muoveranno almeno 18 milioni di turisti. Domani mattina dovrebbe essere il momento più critico. Naturalmente sul sito dell’Anas e della società Autostrade si troveranno tutte le notizie aggiornate e i consigli per evitare gli ingorghi ed i ritardi. Per quanto riguarda il tempo si avrà ancora una lunga ondata di caldo fino a metà agosto.

Potrebbe esserci una testimone per quanto riguarda l’omicidio di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa in strada a Terno d’Isola. L’ha scovata il programma di Canale 5, Morning News, una donna che avrebbe sentito delle urla agghiaccianti e un rumore di sgommata, come un’auto che sia partita a folle velocità. Possibile che sia collegabile a quanto accaduto alla 33enne uccisa brutalmente in strada?

Gli orari sembrerebbero combaciare e se fosse confermata la testimonianza a quel punto potrebbe essere che la povera Sharon Verzeni sia stata uccisa da qualcuno in macchina che potrebbe essere sceso, l’avrebbe accoltellata, per poi ripartire in fretta e furia. Al momento, ricordiamo, si brancola nel buio e gli inquirenti non hanno ancora individuato il responsabile.

Ultime notizie, la morte di Massimo Cotto

Gravissimo lutto nel mondo della radio e in generale della musica: è morto Massimo Cotto. IL disk jockey radiofonico, la cui notizia fake del decesso era stata diffusa cinque giorni fa, è deceduto nelle scorse ore alla giovane età di 62 anni.

Era stato colpito da un malore meno di un mese fa, il 9 luglio, e Virgin Radio, la radio per cui lavorava, aveva parlato di momento di difficoltà, smentendo però la notizia della morte, che purtroppo è avvenuta in queste ore, rilanciata da numerose testate online, a cominciare da quelle locali della provincia di Asti, di cui lo stesso Massimo Cotto era originario. Si trovava nella sua abitazione quando ha appunto accusato un malore, ed era stato in seguito soccorso dai sanitari e quindi trasferito presso l’ospedale Cardinal Massaia di Asti, nel reparto di rianimazione, dove oggi è morto.

Ultime notizie, il ricordo della strage di Bologna

44 anni e un giorno fa, il 2 agosto del 1980, avveniva la terribile strage di Bologna, l’attentato alla stazione del capoluogo emiliano che causò morte e distruzione. Come ogni anno anche ieri si è tenuta una cerimonia in ricordo di quei tragici eventi, con un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

Non è tardato ad arrivare anche il consueto messaggio del presidente della repubblica, Sergio Mattarella che ha ricordato quella strage come un segno indelebile nella storia dell’Italia e nella coscienza del nostro popolo. Il capo di stato ha quindi sottolineato come sai un dovere la memoria, come sia fondamentale non dimenticare.

Ultime notizie, annega in piscina un bambino di 3 anni a Palermo

A Palermo e precisamente nella borgata marinara di Barcarello, un bambino di 3 anni è morto annegato in una piscina che si trova nella villa di proprietà della famiglia. Il piccolo Enrico, che avrebbe compito proprio il 3 agosto 3 anni, è annegato dopo essere caduto nella piscina mentre il padre e la madre stavano riposando.

Alle 15.30 il padre ha visto il bambino bell’acqua della piscina e si è subito tuffato per tentare di salvarlo, ma nonostante questo il bambino è deceduto, ed anche i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori avvivati sul posto non hanno avuto esito. Prima dell’arrivo delle ambulanze il padre ha anche tentato il massaggio cardiaco secondo le indicazioni del personale sanitario. La coppia ha anche un altro figlio di 1 anno.

Ultime notizie, le elezioni negli Stati Uniti

Negli Usa c’è attesa per la designazione del vice da parte della candidata del Partito Democratico, Kamala Harris, che dovrebbe essere comunicata lunedì prossimo 5 agosto. Secondo le ultime indiscrezioni tra i vari personaggi papabili per la carica, sembra che sia in testa Shapiro, attuale governatore dello stato della Pennsylvania.

Altri candidati Pete Buttigieg, attuale ministro dei trasporti, il senatore dell’Arizona Kelly, e Andy Beshear governatore del Kentucky. Insieme al vice designato il giorno successivo, 6 agosto, Kamala Harris parteciperà al suo primo evento elettorale da candidata del Partito Democratico.