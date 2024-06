Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: grave incidente al casello di Rosignano. Natisone, trovati due corpi

Ultime notizie: gravissimo incidente al casello autostradale di Rosignano

Tre persone sono morte e sette sono rimaste ferite nel grave incidente avvenuto ieri al casello di Rosignano, all’uscita dell’autostrada A12. Un’auto sarebbe arrivata a tutta velocità travolgendo le altre in fila per uscire dal casello: i due occupanti della vettura in corsa, due persone di origine tedesca, sono morti sul corpo mentre la terza vittima appartiene a una delle auto ferme. Ci sono poi anche sette feriti, trasportati all’ospedale di Cecina e a quello di Livorno: l’incidente ha causato inoltre gravi danni alle strutture del casello. In totale le auto che sono rimaste coinvolte nell’incidente sono tre: dopo l’accaduto la società Autostrade ha chiuso il tratto autostradale interessato.

I cadaveri di due dei tre ragazzi che erano stati travolti venerdì scorso dalla piena del Natisone sono stati trovati: si tratta di Patrizia Cormos e Bianca Doros, le due ragazze del gruppo. I corpi sono stati trovati a 700 e 1000 metri dall’isolotto dove la piena le ha travolte, insieme a Cristian, ancora ricercato da volontari e squadre all’opera anche con i droni. Le ricerche non si erano mai interrotte e i soccorritori hanno potuto contare su un miglioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di ieri, che ha permesso ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile di trovare le due giovani vittime.

Ultime notizie: ancora morti a Gaza

Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, almeno 12 persone – tra cui ci sarebbero anche donne e bambini – sono morte nei bombardamenti israeliani che hanno colpito le zone di Khan Yunis e Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Già ieri sera, in un raid sui campi profughi di Nuseirat e Bureij, altre dieci erano morte. Si aggrava dunque il bilancio dei morti che sale a 36.439 con 82.627 feriti.

Trionfo Ducati nel GP d’Italia disputato sulla pista del Mugello: al primo posto si è classificato Bagnaia, in testa dall’inizio alla fine, con Bastianini che ha conquistato la seconda posizione proprio nell’ultimo giro, dopo aver superato Marc Marquez che ha poi chiuso quarto, dietro Martin. Nella classifica del mondiale Bagnaia ha recuperato ancora punti nei confronti di Martin, che ora ne ha 18 di vantaggio.

